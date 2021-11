Gabriel Garko, chi è il nuovo fidanzato: “Non fa il modello”

Il famoso attore Gabriel Garko ha pubblicato una foto con quello che pare sia il nuovo fidanzato: ecco chi è

Dopo il coming out avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore ha pubblicato una foto sui social, scatenando la reazione dei fan. È lui il fidanzato? La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma gli indizi sembrerebbero esserci.

Chi è il fidanzato di Gabriel Garko

Dario Gabriel Oliviero, meglio conosciuto come Gabriel Garko, è un famoso attore nato a Torino il 12 luglio 1972. Prima di diventare attore, Garko ha lavorato come modello, vincendo il concorso Il più bello d’Italia.

Dopo aver realizzato alcuni fotoromanzi e aver fatto parte del corpo di ballo della terza edizione di “Scherzi a parte” nel 1993, nel 1995 ha esordito come protagonista nel cortometraggio “Troppo caldo”, presentato al Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Garko è divenuto famoso grazie soprattutto alle fiction in onda sui canali Mediaset. Nel 2006 è protagonista della miniserie TV in onda su Canale 5 e campione di ascolti “L’onore e il rispetto“, dove interpreta il ruolo del mafioso Tonio Fortebracci. In seguito è protagonista anche con “Il peccato e la vergogna“, “Rodolfo Valentino – la leggenda”, “Non è stato mio figlio” e molte altre ancora.

Il 25 settembre 2020, durante una puntata del Grande Fratello Vip, l’attore ha fatto coming out, confermando di aver avuto una relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo e di averne avuto un’altra con il collega Gabriele Rossi.

Qualche giorno fa invece, nel corso di un’intervista a “Verissimo”, l’attore ha dichiarato di aver ritrovato l’amore: “Non sono single. Ho una storia da poco ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale”. Pochi giorni dopo, Garko ha pubblicato la foto insieme ad un ragazzo. È lui il nuovo fidanzato? Il ragazzo nella foto si chiama Matia Emme e di lui non si conosce molto. Su Instagram, infatti, il suo profilo è privato.

Stando al profilo descritto da Garko a “Verissimo“, il suo nuovo fidanzato ha 36 anni, non fa il modello e pare non c’entri nulla con il mondo dello spettacolo. “Se potrebbe essere la persona giusta anche per costruire un futuro insieme? Spero di sì” – ha dichiarato Garko – “perchè mi piace veramente tanto”.