Gerry Scotti, sapete chi è suo figlio e cosa fa nella vita? Non tutti sanno che… i dettagli sulla famiglia dell’amatissimo conduttore.

Lui lo conosciamo benissimo: è uno dei volti più amati di sempre nel nostro piccolo schermo. Attualmente al timone di Caduta Libera e nella giuria di Tu si que vales, Gerru Scotti è ormai come uno di famiglia per i telespettatori italiani. Ma cosa sappiamo davvero della sua famiglia?

Avete mai visto il figlio di Gerry? Si chiama Edoardo ed è nato il 10 marzo del 1992. Curiosi di sapere di più su di lui e sulla sua vita privata? Siete nel posto giusto.

Chi è e cosa fa nella vita Edoardo, il figlio di Gerry Scotti

Gerry Scotti lo conosciamo benissimo, ma avete mai visto il figlio Edoardo? Si tratta dell’unico figlio del noto conduttore, nato nel marzo del ’92 dal matrimonio con la prima moglie Patrizia Grosso. Ha studiato all‘American School of Milan e si è laureato all‘Università Cattolica del Sacro Cuore, successivamente è volato in America per perfezionare i suoi studi. Come il papà è legato al mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte, in regia: ha collaborato per diverse trasmissioni Rai, Sky e Mediaset, come Lo Show dei Record, condotta tra gli altri anche dal suo papà.

Il 15 dicembre 2020, Edoardo ha fatto il regalo più prezioso a Gerry, rendendolo nonno per la prima volta! Dal grande amore tra Edoardo e la giornalista Mediaset Ginevra Piola è nata Virginia, chiamata così proprio in onore del conduttore, il cui vero nome è Virginio. In una recente intervista, Gerry ha raccontato che, nel durissimo periodo affrontato lo scorso novembre a causa del Covid, ha trovato la forza proprio pensando alla nipotina che stava per nascere.

Il figlio del mitico Gerry è anche su Instagram: sul suo profilo, dal nickname Edoscotti, condivide bellissime immagini dei suoi viaggi e della sua famiglia. Cosa aspettate a seguirlo?