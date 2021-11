Ha ritrovato finalmente l’amore: “Sono innamorata”, è pazza di gioia

E’ l’attrice del momento e se professionalmente sta vivendo un periodo d’oro, il lato sentimentale non va certo male: è di nuovo innamorata!

Sta riscuotendo un enorme successo nei panni della protagonista femminile di una fiction in inda in questo periodo su Rai 1. Il suo personaggio, a differenza degli altri, è frutto della fantasia degli sceneggiatori, ma in esso è palpabile tutto il talento di questa giovane professionista.

Reduce dal successo di Un passo dal cielo in cui interpretava l’etologa Emma Giorgi, ora sta spopolando nel ruolo della cardiologa Delia Brunello: avete capito di chi si tratta? Ovviamente parliamo di Pilar Fogliati, protagonista di Cuori, nuova fiction in onda sul primo canale della tv di Stato ambientata nella Torino degli anni ’60.

La bravissima attrice ventottenne nata ad Alessandria vive quindi un momento magico a livello professionale, ma questo non è l’unico aspetto della sua vita a procedere a gonfie vele. Anche in amore è di nuovo felice dopo la chiusura della relazione di 4 anni con Claudio Gioè. Ma chi è l’uomo che le ha rubato il cuore? Ne ha parlato lei stessa in un’intervista a Di Più Tv.

Pilar Fogliati di nuovo innamorata: chi è il suo fidanzato

Al settimanale, Maria del Pilar (questo il nome completo) ha confessato di essere innamoratissima di Severiano Recchi, 35enne lontano dal mondo dello spettacolo.

Lo descrive come una persona sincera e racconta che lavora nel settore delle energie rinnovabili: “Da qualche mese ho un nuovo fidanzato. Per fortuna non fa parte del mio mondo, si occupa di energia pulita. Sono innamoratissima e felice, ma per ora non vivo con lui. Magari succederà più avanti: sono molto indipendente e tengo ai miei spazi”. Si sono conosciuti a Roma tramite amici in comune.

Una storia d’amore che la fa star bene anche perché Severiano comprende i tempi lunghi del suo lavoro: ad esempio, quando è stata impegnata sul set di Cuori, Pilar è dovuta restare a Torino per ben sei mesi. La stessa sintonia non sembrava esseri invece con l’ex Claudio Gioè: “Avevamo dei progetti diversi”, ha dichiarato l’attrice.