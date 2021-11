La terza stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” si farà? La risposta che tutti i fan aspettano con ansia

La serie televisiva ha avuto un enorme successo su Rai 1, ma questa sera andrà in onda l’ultima puntata. I telespettatori sono curiosi di sapere se andrà in onda la terza stagione. Ad oggi sembrerebbe esserci una sola risposta.

La terza stagione di Imma Tataranni si farà?

“Imma Tataranni – Sostituto procuratore” è una serie televisiva in onda in prima serata su Rai 1 e diretta da Francesco Amato. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia aventi per protagonista l’omonimo personaggio.

La trama ruota attorno al personaggio di Imma Tataranni, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera. La Tataranni è dotata di una memoria prodigiosa ed è abituata a risolvere tutti i casi che le vengono affidati. È determinata, piena di risorse e soprattutto incorruttibile. È sposata con Pietro, che ha un carattere totalmente opposto al suo, ed ha una figlia, Valentina, assai ribelle. Nelle sue indagini viene affiancata dal timido appuntato, divenuto poi maresciallo, Ippazio Calogiuri.

La Tataranni è interpretata dall’attrice Vanessa Scalera. Il resto del cast, invece, è composto da: Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso, Barbara Ronchi, Carlo De Ruggeri, Ester Pantano, Cesare Bocci, Antonio Gerardi e molti altri ancora.

La serie tv ha avuto un enorme successo su Rai 1. Dopo gli ascolti della prima stagione, i vertici della rete pubblica hanno deciso di riconfermare la serie televisiva e attualmente è in onda la seconda stagione. Questa sera, però, andrà in onda l’ultima puntata. I telespettatori dunque si chiedono: ci sarà la terza stagione della serie televisiva con protagonista il Sostituto Procuratore?

Al momento non sappiamo se ci sarà una terza stagione. Quella che sta per terminare, infatti, è la prima parte della seconda stagione. Come spesso accade di recente con le serie televisiva più famose – basti pensare a Lupen o alla Casa di carta – la Rai ha mandato in onda la prima parte della seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. La seconda parte andrà in onda nel 2022, probabilmente in primavera. Solo in quel momento si potrà pensare ad una terza stagione.