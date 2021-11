E’ una vera e propria star del cinema, amato e apprezzato in tutto il mondo: sapete in che cosa è laureato Arnold Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger è una star del cinema. Classe 1947, fin da quando era molto giovane si è imposto come uno dei maggiori culturisti del mondo. Con il suo fisico super atletico, è entrato nel mondo cinematografico. Attore, produttore cinematografico, ex culturista, si è anche avvicinato alla politica ed è un grande imprenditore.

E’ diventato molto popolare grazie all’interpretazione del guerriero Conan, e in seguito, è entrato nel cast di Terminator. Il cinema gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare, ma Arnold, nei primi anni novanta si è avvicinato anche alla politica. Noi lo conosciamo grazie ai successi che nella sua lunga carriera ha ottenuto, ma questa carriera artistica è stata affiancata anche da un particolare percorso di studi: sapete che l’attore è laureato? Vi sveliamo in che cosa.

Arnold Schwarzenegger è una star del cinema: in che cosa è laureato l’attore

Attore, produttore cinematografico, ex culturista, politico e imprenditore, Arnold Schwarzenegger è questo e tanto altro ancora. E’ considerato tra gli interpreti più rappresentativi dei film d’azione. La popolarità è arrivata grazie all’interpretazione del barbaro guerriero Conan e successivamente entrando a far parte del primo film della esalogia di Terminator.

Il suo fisico super atletico gli ha permesso di entrare nel mondo del cinema e di interpretare ruoli adatti anche alla sua stazza. Ma a questa brillante carriera di attore ha anche affiancato un’altra. Forse, non tutti lo sanno, ma l’attore è laureato. Sapete precisamente in che cosa? Ve lo sveliamo noi.

L’attore nel 1973 ha iniziato a seguire corsi di economia aziendale alla Università della California. Dopo quattro anni di studi ha ottenuto un bachelor all’Università del Wisconsin, laureandosi in marketing internazionale del fitness e business administration, nel 1979. Ebbene, per coloro che non lo sapevano, la star, oltre ad aver conseguito grandi successi al cinema, è anche riuscito a laurearsi.