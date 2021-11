Tutti di stucco nel vedere la mamma di Benedetta Parodi: la foto sui social scatena i fan

Avete mai visto la mamma di Benedetta Parodi? La conduttrice ha pubblicato una foto che ha subito conquistato i fan.

Benedetta Parodi è molto attiva sui social. Il suo canale instagram conta di ben un milione di follower. Ed è proprio qui che la conduttrice ci tiene aggiornati. Ogni giorno ci delizia con i piatti che prepara. Infatti, negli ultimi anni, abbiamo potuta apprezzarla tanto nell’ambito culinario.

A lei piace tanto interagire con i suoi follower, perchè anche nelle storie, è solita parlare e spiegare, fin dalle prime ore del mattino. La conduttrice è sempre molto impegnata. Attualmente, tutte le domeniche, dalle 10 alle 12, conduce Benedetta Domenica, su Radio Capital. Sul suo profilo, oltre ai vari scatti di prelibatezze, non mancano scatti privati. Uno in particolare ha catturato l’attenzione dei follower. Benedetta si è mostrata insieme a sua madre e la foto non poteva passare inosservata!

Avete mai visto la mamma di Benedetta Parodi? Resterete di stucco!

Conduttrice italiana e scrittrice, Benedetta Parodi è molto amata. Negli ultimi anni si è fatta tanto conoscere ed apprezzare grazie alla conduzione di trasmissioni incentrate sulla cucina, come I menu di Benedetta e Bake Off Italia. Anche i libri pubblicati hanno la medesima tematica e hanno ottenuto un buon successo.

Benedetta è molto attiva sui social. Il suo profilo conta di ben un milione di follower e sono oltre duemila i post pubblicati. In molti scatti ci mostra le pietanze preparate, ma sono tante le foto personali, in cui vediamo lei insieme a suo marito o anche a sua sorella, la bravissima Cristina Parodi. Ma una delle tante immagini che ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori è quella insieme a sua madre: l’avete mai vista? E’ una donna bellissima!

Osservando lo scatto, cosa avete notato? Ovviamente, le due donne si somigliano molto, anche se, hanno un colore diverso di occhi. La madre della Parodi ha un colorito molto più chiaro, ma il sorriso è proprio lo stesso. Entrambe sono molto belle. I follower, in basso al post, si sono scatenati e i commenti non sono mancati. Complimenti e tantissimi like hanno accolto la meravigliosa foto mamma e figlia.