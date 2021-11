Matrimonio a prima vista 7, Dalila l’ha confessato apertamente: l’ha detto durante il litigio con Manuel.

L’esperimento di Matrimonio a prima vista è arrivato quasi alla fine. Le coppie si stanno per incontrare, alla tanto attesa reunion. In queste settimane gli alti e i bassi sono stati molteplici. Martina e Davide hanno iniziato a viversi in modo molto sereno, ma in men che non si dica, tutto è cambiato. Fra i due, sembrerebbe che non sia proprio iniziata la conoscenza.

Sergio e Jessica hanno sorpreso tutti. Inizialmente li abbiamo visti molto distanti, ma l’intesa è nata poco dopo. Nonostante le piccole incomprensioni, ci stanno facendo vivere delle belle emozioni. La coppia formata da Dalila e Manuel ha spiazzato proprio tutti. Dal primo sguardo si sono piaciuti, e come da loro più volte espresso, è scattata la scintilla. Ma appena i dubbi si sono fatti vivi, il rapporto si è spezzato. Nella scorsa puntata, c’è stato un forte litigio fra i due. Durante questo confronto, Dalila è scoppiata e si è anche lasciata andare a delle confidenze.

Matrimonio a prima vista 7: Dalila lo confessa durante il litigio con Manuel

Non c’è pace per Dalila e Manuel. Quando la sposa è arrivata il giorno del matrimonio, subito dopo il primo sguardo, fra i due, c’è stato come un colpo di fulmine. Il viaggio di nozze è stato un sogno. L’intesa, la complicità, la passione non sono mancate. Ma forse, è mancato quell’approccio più mentale che ad un certo punto, la sposa, ha iniziato a cercare.

Sta di fatto che, all’improvviso, tra i due, tutto si è rotto. Nella scorsa puntata, marito e moglie hanno avuto una forte discussione. Sul finire del confronto, lo sposo ha tolto il microfono, ed è andato via. Ma proprio durante questo acceso litigio, Dalila parlando animatamente con il marito, si è lasciata andare a cuore aperto.

La donna ha confessato di essere andata un anno dallo psicologo: “Sono andata un anno dallo psicologo per non essere così, tu mi fai essere quello che non voglio più essere”, ha dichiarato. La rabbia è stata fin da subito ben evidente, tra i due sembrerebbe essere scoppiata proprio una bomba. Ma cosa succederà nella prossima puntata? Staremo a vedere!