Matrimonio a prima vista 7, tra Martina e Davide c’è ancora speranza? Lei fa inaspettata ‘confessione’.

La nuova puntata di Matrimonio a prima vista è partita da pochi minuti. Le coppie, formate da Sergio con Jessica, Manuel con Dalila e Martina e Davide, si stanno per incontrare. In questo episodio avremo modo di seguire la reunion tanto attesa.

La convivenza non è andata nel migliore dei modi per tutte. Dalila è stata assalita dai primi dubbi, e questo pensiero, ha portato alla quasi rottura del rapporto con suo marito. Jessica e Sergio, al momento, sono la coppia più equilibrata e che potrebbero stare veramente bene insieme. Mentre, non c’è mai stata pace per Martina con Davide. La donna è sempre stata molto distante nei confronti del marito, è stata una conoscenza e una convivenza molto difficile e poco approfondita. In questa puntata, però, potrebbe accadere qualcosa che spiazzerà i telespettatori.

Leggi anche Matrimonio a prima vista 7, Sergio e Jessica: la ‘reazione’ del padre della sposa è del tutto inaspettata

Matrimonio a prima vista 7, Martina e Davide: lei fa una clamorosa confessione

Martina e Davide sono la coppia di Matrimonio a prima vista che fin da subito è apparsa distante e poco complice. I primi momenti sono stati sereni e tranquilli. Lo sposo ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi alla sposa, ma senza grandi risultati.

Leggi anche Matrimonio a prima vista, è successo tra Martina e Davide: lei non l’ha presa affatto bene

La convivenza è stata difficile. Martina ha raccontato di aver ricevuto un biglietto dal suo ex, in cui diceva di non sposarsi. Ex che, sembrerebbe, essere ancora presente nei pensieri della sposa. In questa puntata, ci sarà la reunion delle coppie e proprio qui, la sposa di Davide, si lascerà andare a parole del tutto inaspettate.

A quanto pare, non ha ancora preso una decisione, e non si sente pronta del tutto a chiudere con l’uomo, ha molti dubbi. Potrebbe esserci allora una speranza? Sembrerebbe proprio di no! Il motivo? La notte Martina e Davide dormono insieme, e al mattino, lo sposo, mostra entusiasmo e tanta voglia di fare, come abbiamo già visto. Atteggiamenti che, non sono mai piaciuti alla sua sposa. Questa nuova ‘risposta’ le farà capire che, forse, non c’è futuro insieme a Davide.