Miriana Trevisan e Nicola Pisu, è successo a fine puntata: è caos al GF Vip

Miriana Trevisan e Nicola Pisu, è successo alla fine della puntata in onda ieri, lunedì 8 novembre: è caos al GF Vip.

Una puntata incandescente, quella del GF Vip in onda ieri, lunedì 8 novembre, su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto di tutto, soprattutto per quanto riguarda una delle “coppie” nate all’interno della casa, quella formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Tra i due è nato un bel feeling che, però, non è sfociato in altro, per volontà della showgirl. A quanto pare, però, Nicola non sembra essere più disposto ad accettare il tira e molla di Miriana: la storia è arrivata al capolinea? Dopo quello che è successo a fine puntata la risposta sempre essere si. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->Gf Vip, arriva un aereo per Gianmaria e Sophie: come hanno reagito, la concorrente lascia di stucco

GF Vip, è finita tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu? Il gesto a fine puntata non lascia spazio a dubbi

È finita tra Miriana e Nicola? La risposta è stata rivolta proprio alla Trevisan nel corso della diretta di ieri e, senza esitazione, la showgirl ha ritenuto la storia al capolinea. Una risposta che non ha fatto molto piacere a Nicola, che ha invece raccontato che, poco prima, Miriana gli aveva ribadito di volerlo frequentare e conoscere fuori.

Per la prima volta dopo due mesi di “corteggiamento”, il figlio di Patrizia Mirigliani è apparso davvero stanco di questa situazione, ammettendo di sentirsi preso in giro. Dal suo canto, Miriana ha continuato a difendere la sua posizione, ribadendo di essere stata coerente e chiara sin dall’inizio. Cosa è successo a fine puntata?

Ebbene, i due gieffini si sono nominati a vicenda! Un gesto inaspettato, ma che sottolinea come, almeno in questo momento, il rapporto tra i due sia davvero ai ferri corti. Riusciranno a trovare un punto di incontro o è davvero finita?

LEGGI ANCHE —->Clamorosa gaffe al GF Vip: mandato in onda per errore un confessionale in diretta

LEGGI ANCHE —–>Da studentessa al GF 5, vi ricordate di lei? Com’è cambiata la sua vita: l’abbiamo vista proprio lì

Intanto, entrambi sono finiti in nomination, contro Gianmaria Antinolfi. Per scoprire chi uscirà definitivamente dalla casa ci tocca aspettare la puntata di venerdì sera. Ne vedremo delle belle!