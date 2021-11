Piedi al limite, verruche giganti e dolorose: i piedi di Sebastian sono mostruosi

L’impressionante patologia di Sebastian, costretto ad un vero calvario: le terribili escrescenze lo spingono a rivolgersi a Piedi al limite.

Un caso ‘choc’ quello dell’episodio di Piedi al limite di cui stiamo per parlarvi: Sebastian ha solo 22 anni e già da quando ne aveva 12 vive una vita sacrificata a causa dell’impressionante malattia che ha colpito i suoi piedi.

Il ragazzo presenta delle escrescenze mostruose sui piedi e neanche i medici hanno saputo dirgli cosa avesse di preciso. Perfino la sua fidanzata li definisce ‘disgustosi’. Il problema non è solo estetico perché queste protuberanze lo fanno soffrire molto, il dolore per lui è una costante.

Ovviamente, anche a livello psicologico ci sono state ripercussioni per Sebastian: per anni si è sentito un mostro ed è cresciuto con la paura di non essere amato da nessuno. Il suo timore è che le verruche si espandano sempre di più fino a ricoprire le gambe e il resto del corpo.

Cosa si potrà fare per aiutarlo? Lo dirà la dottoressa Ebonie Vincent di Piedi al limite.

Piedi al limite, la malattia di Sebastian è molto rara: il ragazzo rischia di morire

Consapevole che il caso di Sebastian è davvero grave, prima di riceverlo nel suo studio, la dottoressa ha consultato vari esperti da tutto il mondo. La sua patologia è l’Epidermodisplasia verruciforme: le verruche continuano a crescere a dismisura e il sistema immunitario non sono in grado di fermare questo processo. Sebastian potrebbe morire a causa di complicazioni.

Durante la visita, la Vincent riscontra anche un odore terribile. La patologia è causata da una mutazione genetica e può essere trattata ma non curata del tutto. Deve assolutamente sottoporsi ad un intervento per togliere più verruche possibili.

Asportandole e sottoponendole ad un esame istologico si potrà anche capire se siano davvero verruche o tumori. Di solito non si muore per queste escrescenze ma a causa del sistema immunitario carente. L’operazione non sarà priva di rischi: se dovessero presentarsi infezioni gravi, potrebbe essere necessario amputare l’arto.

Questo è il risultato del primo intervento: la strada è ancora lunga, ma Sebastian può ricominciare a sperare. Il risultato della biopsia e della risonanza è negativo.