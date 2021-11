Roberta Capua, in tv la vediamo così ma com’era tanti anni fa? La foto lascia tutti a bocca aperta

A quasi 53 anni Roberta Capua è una delle donne più belle della tv: resterete di stucco nel vedere un suo scatto di tanti anni fa.

Ex modella e Miss Italia 1986, Roberta Capua ha condotto quest’anno Estate in diretta su Rai 1. I suoi esordi in tv risalgono però agli anni ’90, prima sui canali dell’allora Fininvest, poi su Telemontecarlo e infine in Rai.

Leggi anche————–>>>Roberta Capua, gli scatti del matrimonio catturano l’attenzione di tutti: impossibile non ammirarne la bellezza

Qui raggiunge il massimo della popolarità conducendo importanti programmi della fascia mattutina come Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia, I fatti vostri, Uno Mattina. Nel 2004 passa a Mediaset dove diventa il volto di Buona Domenica fino al 2006.

Quando nel 2008 nasce Leonardo, il figlio avuto dal marito Stefano Cassoli, decide di allontanarsi dalla tv per dedicarsi a lui. Roberta torna in tv nel 2017, partecipando come concorrente a Celebrity Masterchef e vincendo il programma. Sempre in quell’anno apre il suo food blog di cucina intitolato Cottografato e inizia a lavorare per Food Network come voce narrante dei programmi Italiani a tavola e Italiani a tavola: è Natale!

Negli ultimi anni ha condotto su Rai Premium il talk show Brava!, la rubrica di salute e benessere Belli dentro belli fuori su La7, il programma domenicale di cucina su La7 L’ingrediente perfetto, fino al ritorno su Rai 1 a Estate in diretta al fianco di Gianluca Semprini.

Roberta Capua, questa foto di anni fa vi colpirà non poco: l’avreste riconosciuta?

Nonostante la lunga assenza dal piccolo schermo, Roberta Capua è sempre rimasta nel cuore del pubblico che la considera un’icona di bellezza. Non a caso, vinse l’ambito titolo di più bella d’Italia e, forse non tutti lo ricordano, arrivò seconda a Miss Universo l’anno seguente.

Seguita su Instagram da quasi 56mila follower, la bella napoletana ha voluto regalare ai fan un’immagine inedita di se stessa molti anni fa. A guardare la foto, che molto probabilmente fa parte di un servizio di moda, viene in mente subito quanto non sia poi così cambiata rispetto a quell’epoca.

Che dire, incantevole davvero!