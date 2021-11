Il suo personaggio nella sitcom “Strega per amore” ci ha regalato tante risate: ora ha 90 anni e sorprende tutti

La ricordiamo tutti come Jeanne, la simpaticissima protagonista del telefilm “Strega per amore”: oggi ha 90 anni, sapete com’è diventata?

Correva l’anno 1965 quando negli Stati Uniti fu trasmesso il primo episodio della popolarissima sitcom “I Dream of Jeannie” che arrivò sui nostri schermi a partire dalla fine degli anni ’70 col titolo “Strega per amore”.

In realtà la protagonista non era affatto una strega ma un genio: probabilmente questo titolo fu scelto sull’onda del grande successo riscosso dal telefilm “Vita da strega”. Ideata da Sidney Sheldon, fu interpretata da Barbara Eden e da Larry Hagman. I protagonisti erano Jeannie, un genio imprigionato in una bottiglia, ed il Capitano/Maggiore dell’aeronautica Anthony ‘Tony’ Nelson.

Costretto ad atterrare su un’isola sperduta del Pacifico, Tony ritrova quella strana bottiglia con all’interno la bionda e bellissima Jeannie che si innamora di lui. Jeannie ne combinerà davvero di tutti i colori ma, dopo averlo fatto arrabbiare parecchio, alla fine riuscirà a sposarlo.

Sono trascorsi quarant’anni dalla prima messa in onda del telefilm sulle reti italiane, che fine ha fatto l’attrice Barbara Eden?

Era Jeannie in “Strega per amore”: com’è diventata Barbara Eden

Non tutti sanno che durante le riprese della prima stagione la Eden rimase incinta. Contrariamente alle sue previsioni, non venne sostituita da un’altra attrice ma le furono dati da indossare molti veli sul tipico costume di scena per nascondere il pancione.

La sua è stata un carriera strepitosa che l’ha vista sul set di molti film compresi i sequel della sitcom che la rese famosa. Ha preso parte anche a varie serie tv (anche “Sabrina, vita da strega” in cui era zia Irma). Ancora oggi recita sia al cinema che a teatro e un percorso come il suo non poteva non essere celebrato con una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. Nel 1988 le fu infatti dedicato il tributo.

Barbara Eden ha ottenuto una laurea ad honorem in Giurisprudenza e si è sposata tre volte. Nel 2001, purtroppo, è stata colpita dal più terribile dei lutti: il suo unico figlio Matthew si spense in seguito ad un’overdose di eroina.

Il suo intramontabile fascino si vede ancora in questa foto del 2019: che meraviglia!