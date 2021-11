Qual’è il significato che si nasconde dietro il tatuaggio di Benedetta Parodi? Scopriamolo insieme!

Tutti parlano del tatuaggio di Benedetta Parodi, ma cosa ha di tanto speciale? Sicuramente possiamo dire che fa parte della sua vita e delle sue grandi passioni.

Conosciamo tutti Benedetta Parodi, grande personaggio della nostra televisione. Nata principalmente come giornalista, inizia a lavorare per Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, ma poi il grande amore per la cucina esce fuori inevitabilmente, così la Parodi, o “zia Bene” come ama farsi chiamare lei, si sposta nel mondo della gastronomia conducendo una piccola rubrica del telegiornale, in cui in meno di due minuti creava facili e veloci ricette alla portata di tutti. La grande popolarità della giornalista culinaria arriva però con la conduzione del talent show di pasticceria Bake Off Italia, in onda su Real Time.

Il tatuaggio di Benedetta Parodi: cosa è e cosa significa?

Benedetta è sempre stata una donna e un personaggio televisivo molto femminile, ma questo tatuaggio porta fuori il suo animo più particolare e soprattutto la sua passione. Questo tatuaggio, che è il primo per Benedetta Parodi, è stato notato da Fabio Fazio durante la sua trasmissione Che tempo che fa, in cui la giornalista era ospite.

Il tatuaggio sull’avambraccio mostra il disegno di una grande forchetta che però rappresenta anche una bacchetta magica. La Parodi ha spiegato proprio a Fazio durante l’intervista, che questo tatoo, fatto a 44 anni, rappresenta due delle sue più grandi passioni: ovviamente la cucina e le saghe fantasy.

Benedetta è quindi riuscita a fare di una delle sue più grandi passioni un vero lavoro che le da molte soddisfazioni e le ha permesso di essere conosciuta e apprezzata da milioni di italiani. Ma forse, non tutti sapete che Benedetta Parodi è anche autrice di tre fiabe per bambini, intitolate “Le fate a metà”. La passione per il fantasy viene soddisfatta dalla giornalista, che ha sempre amato la scrittura, ma solo dopo molto tempo ha iniziato a mettere su carta le sue favole.

Secondo Benedetta Parodi il fantasy è il genere che permette maggiormente di uscire dalla realtà e immaginare mondi bellissimi e diversi dal nostro, ovviamente la cucina ha sempre un ruolo fondamentale anche nelle favole di Benedetta Parodi. Con il suo tatuaggio ha voluto omaggiare quindi, le sue due più grandi passioni.