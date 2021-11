Torna il Capodanno in piazza su Canale 5: a condurre la serata ci sono proprio loro, l’amatissimo cantante e la conduttrice.

Una splendida notizia per i telespettatori di Canale 5. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, il Capodanno di Canale 5 tornerà a svolgersi in piazza. Nel 2020, causa Covid, l’ultima sera dell’anno era stata affidata ad una puntata speciale del GF Vip. Quest’anno, però, tutto fa pensare che si tornerà a cantare insieme in piazza. Chi condurrà la serata?

Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma Tv Blog ha anticipato quelli che potrebbero essere i conduttori dell’importante evento musicale. C’è anche un cantante amatissimo! Scopriamo insieme i dettagli.

Capodanno in piazza su Canale 5: chi condurrà l’evento musicale

Il Capodanno di Canale 5 tornerà in piazza? Nulla è ancora ufficiale, ma le ultime indiscrezioni parlando proprio di un ritorno alle origini, dopo lo stop dello scorso anno a causa delle restrizioni del Covid. Secondo Davide Maggio, la serata potrebbe svolgersi in piazza a Bari, ma chi condurrà l’attesissimo evento?

Come per le passate edizioni, al timone della serata ci sarà ancora una volta Federica Panicucci, ma sarà affiancata da un co-conduttore di eccezione! Secondo Tv Blog, infatti, al fianco della presentatrice di Mattino Cinque ci sarà Al Bano Carrisi! Dopo l’addio a Ballando con le stelle, il cantante pugliese sarebbe pronto a vestire l’inedito ruolo di conduttore e, ovviamente, a fare compagnia al pubblico con la sua voce, per salutare il 2021.

La notizia è da confermare, ma sarebbe una notizia meravigliosa per il pubblico, che potrebbe finalmente ritrovare un’aria di normalità, anche nell’attesissima ultima notte dell’anno. Ma se Canale 5 si affiderà alla coppia Panicucci Al Bano, su Rai Uno tornerà L’anno che verrà, con l’immancabile Amadeus. Anche lì, ospiti e musica a non finire, per festeggiare insieme l’arrivo del 2022.

E voi, avete già deciso cosa seguirete nell’ultima notte dell’anno? Una cosa è certa: si ballerà e si canterà fino a notte fonda.