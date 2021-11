È stato uno dei personaggi più odiati e controversi di tutta la serie del Trono di spade, ma che fine ha fatto l’attore che interpretò Re Joffrey Baratheon?

La saga di Game of Thrones o conosciuta in Italia come il Trono di spade è una delle serie tv più apprezzate e conosciute nell’intero mondo. Nato dalla penna di George Martin, questa serie è caratterizzata da personaggi e situazioni veramente incredibili.

Composto da migliaia di personaggi diversi, il Trono di Spade ci porta in questo universo alternativo nel continente di Westeros, sotto il dominio di un unico re. Tra i vari personaggi, uno dei più ricordati, ma non positivamente, è proprio Re Joffrey Baratheon, rimasto nella mente del grande pubblico per la sua malvagità infinita. L’attore che l’ha interpretato è uscito di scena da quando il suo personaggio è stato ucciso, ma che fine ha fatto il volto che ha reso celebre il crudele “re bambino”?

Leggi anche Ne Il Trono di Spade si mostrava così: stenterete a riconoscere l’attrice oggi

Che fine ha fatto l’attore che interpretò Joffrey Baratheon nel Trono di Spade?

L’attore in questione è Jack Gleeson, classe 1992 originario di Cork in Irlanda. Dopo la fine del suo personaggio, non si è più visto né sentito parlare di Gleeson, che fine ha fatto? Il giovanissimo attore, che ha iniziato a recitare già dalla tenera età di 8 anni, ha deciso di dire stop al mondo del cinema dopo la sua esperienza nel set di Game of Thrones.

Leggi anche Lo abbiamo amato nel ruolo di Hagrid in Harry Potter: oggi farete fatica a riconoscerlo

A quanto pare, Jack Gleeson ha capito che era necessaria una pausa dai riflettori, soprattutto dopo l’enorme successo della serie e l’altrettanto enorme attenzione verso il suo personaggio. Ora l’attore si è ritirato per completare il suo percorso di studi alla facoltà di Filosofia del Trinity Collage di Dublino, completandola nel 2015. Si mostra diverso da come lo abbiamo visto sullo schermo, molto più adulto e con i capelli meno biondi del suo famoso personaggio.

Leggi anche Era Arya Stark ne il Trono di Spade: com’è oggi? Cambiamento shock, è irriconoscibile

C’è però una grande novità all’orizzonte per l’attore che interpretò il giovane re spietato, infatti, Jack Gleeson sarebbe pronto per una nuova avventura dietro la telecamera. Si tratta di una nuova serie tv comedy che andrà in onda sul canale della BBC, in cui l’attore sarà protagonista. Non si sa ancora molto sul ruolo che Jack andrà a interpretare, ma siamo certi che sarà molto diverso da quello di Joffrey Baratheon nel Trono di spade.