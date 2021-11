Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è incinta: l’annuncio a sorpresa è dolcissimo

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice e dama del Trono Over è incinta: l’annuncio a sorpresa è dolcissimo.

Gli appassionati di Uomini e Donne non potranno non ricordarsi di lei. Ha partecipato alla trasmissione per due volte, in due ruolo diversi: prima come corteggiatrice di un amato tronista, successivamente è approdata nel parterre femminile del Trono Over. Ebbene, qualche ora fa è arrivata una bellissima notizia per lei: è in dolce attesa!

L’ex volto della trasmissione di Maria De Filippi lo ha annunciato con una foto in cui si nota il pancino che sta crescendo. Una notizia meravigliosa, scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è incinta: una foto col pancione annuncia la splendida notizie

L’abbiamo conosciuta diversi anni fa, quando è approdata a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice. Era tra le pretendenti di Tommaso Scala, il tronista napoletano, affiancato da Aldo Palmieri. Niente lieto fine per lei, che non fu scelta dal tronista, ma successivamente è tornata nel programma, ma nel Trono Over. Qui ha frequentato per un periodo Sossio Aruta, per poi conoscere Fabrizio Arienzo: con quest’ultimo è nata una storia e i due sono usciti insieme dalla trasmissione! Dopo poco, però, è arrivata la rottura. Avete capito di chi parliamo?

Della bellissima Manila Boff, che si è distinta nello studio per la sua simpatia e solarità. Ebbene, a riportare la notizia della gravidanza è stato il sempre informato Amedeo Venza, che nelle sue stories di Instagram ha postato una foto di Manila in cui si intravede il pancino. Uno scatto dolcissimo con cui l’ex di Uomini e Donne ha annunciato la gravidanza.

Al momento, Manila ha il profilo privato sui social: non ci resta che attendere per avere maggiori dettagli su questa splendida notizia. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore alla futura mamma per questa gioia.