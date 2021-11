Gf Vip, in casa arriva un nuovo provvedimento: i concorrenti non se lo aspettavano affatto.

La scorsa settimana, in casa, i concorrenti del Gf Vip sono stati spiazzati da un provvedimento. Sappiamo benissimo che, all’interno di un reality ci sono delle regole fondamentali da rispettare. Non sempre, però, i vipponi, le rispettano. Per questo, la produzione, dopo aver più volte richiamato i presenti, interviene.

E’ quello che è successo nei giorni scorsi. Per aver utilizzato gli occhiali da sole in casa, il budget settimanale è stato abbassato. I protagonisti del reality hanno dovuto fare la spesa, limitandosi alla somma assegnata. In particolare, erano stati Sophie e Gianmaria ad usare gli occhiali in casa. A quanto pare, questi possono essere usati solo se funzionano anche da vista. Ma da poche ore, un nuovo provvedimento ha spiazzato i concorrenti. Cosa è successo questa volta?

Gf Vip, la produzione prende un nuovo provvedimento: il comunicato spiazza i concorrenti

Al Grande Fratello Vip ci sono delle regole da rispettare e seguire. Se queste non vengono rispettate, la produzione può decidere o meno di prendere dei provvedimenti, per far sì che non accada nuovamente. Ed è quello che è successo la scorsa settimana.

In casa non bisogna utilizzare gli occhiali da sole. Questi possono essere usati solo se funzionano anche da vista. Gianmaria e Sophie, più volte, non hanno dato importanza a questa regola e così tutti sono stati ‘puniti’. Il budget settimanale è stato abbassato. Ma nelle ultime ore, è arrivato un nuovo provvedimento. Dopo i continui richiami da parte della produzione, questa si è trovata costretta ad adottare nuove ‘misure’.

Ma cos’è esattamente successo? Lulù e Sophie hanno letto il comunicato agli altri presenti, seduti sul divano. A quanto pare, i concorrenti, nonostante i ripetuti richiami, hanno continuato a fumare in veranda. Così, il Gf Vip, ha deciso di ridimensionare nuovamente il bugdet settimanale della spesa, da 340 a 280 euro. Sembrerebbe che, molti, non se lo aspettavano, ma qualcuno, come Sophie, ha preso le sue colpe. Anche per questa settimana, i vipponi dovranno adattarsi al nuovo budget.