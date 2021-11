Vi ricordate di Leman, la mamma di Ferit in Bitter Sweet? Vedere questo scatto social vi lascerà senza parole.

Bitter Sweet è una serie turca andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019. La trama vede al centro dell’attenzione la giovane Nazli, una studentessa universitaria che frequenta corsi di lingua giapponese. Per poter mantenere gli studi e la casa dove vive insieme a sua sorella Asuman e la sua migliore amica Fatos, comincia a lavorare per il signor Ferit Aslan.

Tra i due nascerà l’amore ma sarà fin da subito ostacolato. Troppi sotterfugi, menzogne, e bugie, faranno da sfondo a questo amore. Ricordate Leman, la mamma del signor Ferit? Non ha mai ben visto il sentimento tra suo figlio e Nazli. Ma ci chiediamo, avete mai visto l’attrice nella vita quotidiana? Questo scatto social vi lascerà senza parole.

E’ stata Leman in Bitter Sweet: vedere questo scatto social dell’attrice vi lascerà senza parole

La storia d’amore tra Nazli e Ferit Aslan ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Sul finire della soap opera, c’è stato il colpo di scena che tutti speravano. L’amore ha trionfato e i due sono diventati una coppia. Anzi, la giovane ha confessato all’uomo di essere in dolce attesa.

In questa storia, però, sono stati tanti i personaggi che hanno cercato di mettere i bastoni fra le ruote alla coppia. In primis, ricorderemo sicuramente la mamma di Ferit, la signora Leman. Questo personaggio è stato interpretato dall’attrice Yesimn Gul Aksar. L’avete mai vista lontano dalla ‘signora Aslan’? Vi mostriamo uno scatto social reso noto sul suo seguitissimo canale instagram:

Cosa ne pensate? L’attrice dimostra di avere qualche anno in meno, rispetto a come l’abbiamo vista nel suo ruolo in Bitter Sweet. Dire che è bellissima, è ben poco. A parte piccoli dettagli, è praticamente uguale. E’ una bellissima donna e un’attrice di grande talento. Nella soap opera ha vestito i panni di Leman in maniera impeccabile e ci ha letteralmente conquistato.