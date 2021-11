Alessandro Gassman da giovanissimo: non abbiamo mai visto questo scatto del passato

Alessandro Gassman da giovanissimo: questo scatto del passato vi lascerà completamente senza parole, non siamo abituati a vederlo così.

Attore e regista di successo, Alessandro Gassman proprio questa sera ha esordito con la nuova fiction Un professore. Insieme a lui Claudia Pandolfi e altri grandi interpreti. Ma cosa sappiamo di lui? Gassman è il figlio di due importanti attori, Vittorio Gassman e Juliette Mayniel. A causa del divorzio dei suoi genitori, vive un’infanzia altalenante, ma mantiene comunque un rapporto stabile con entrambi.

Per il suo vivace temperamento, il padre lo costringe a 17 anni a girare un film autobiografico, “Di padre in figlio”. Ed è proprio da quel momento che, ha iniziato a farsi conoscere come attore, divenendo una vera e propria colonna portante del cinema italiano. Oggi, lo conosciamo così, ma guardando questo scatto del passato, resterete sbalorditi, perchè non siamo affatto abituati a vederlo con questo look.

Alessandro Gassman, spunta lo scatto del passato: difficile riconoscerlo così

La sua carriera sembra che sia iniziata quasi per caso. Alessandro Gassman è ‘costretto’ dal padre, il grandissimo Vittorio, a girare un film autobiografico ‘Di padre in figlio’. Il motivo di questa scelta? A quanto pare, l’attore è sempre stato molto vivace ed esuberante.

Ma è proprio dopo aver girato questo film che, comincia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione e da allora, lo sappiamo benissimo, non si è più fermato. Dal 1998 è sposato con l’attrice Sabrina Knaflitz, dalla quale hanno avuto un figlio, Leonardo. Molti sicuramente lo conoscono già, perchè il figlio dell’attore è un noto cantautore. Oggi conosciamo Gassman così, ma l’avete mai visto quando era giovanissimo? Stenterete a riconoscerlo in questo scatto del passato:

Impossibile non notare proprio quel dettaglio. L’attore si mostra con un colore di capelli molto chiaro, sul biondo. Non siamo affatto abituati a vederlo così. Allora era giovanissimo, ma non sappiamo quando è stata scattata di preciso la foto, sicuramente erano gli anni ottanta, come riportato a corredo. Voi, l’avreste mai riconosciuto?