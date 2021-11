Il conduttore Alfonso Signorini commuove tutti: “Ora non ho più niente di lei”, ecco le parole del presentatore del Gf Vip

Un racconto da brividi che ha emozionato il pubblico. Signorini ha deciso di mostrare per la prima volta le sue ‘ferite’. Le sue parole ha commosso veramente tutti.

Alfonso Signorini commuove tutti: le sue parole

Alfonso Signorini è un famoso giornalista, scrittore, regista teatrale e conduttore televisivo. È inoltre direttore del settimanale Chi, uno dei più famosi in Italia. La sua carriera, però, è iniziata come professore di latino e greco in un istituto di Milano. Dopo aver lasciato la professione di insegnante, ha iniziato a lavorare come giornalista.

Negli ultimi anni, inoltre, è diventato anche un conduttore televisivo di successo. Da due anni è al timone del “Grande Fratello Vip“, reality show in onda in prima serata su Canale 5. Prima di vestire i panni di conduttore, Signorini era opinionista del reality show.

Proprio sul suo settimanale, Signorini ha raccontato un aneddoto doloroso sulla sua vita privata. Il giornalista ha perso la mamma e sulla segreteria telefonica aveva salvato un suo messaggio. Di recente, però, l’ha perso e per lui è stato sicuramente un brutto colpo.

“Nella mia vecchia segreteria telefonica avevo registrato l’ultima chiamata di mia mamma” – ha raccontato Signorini nel 2020 – “Ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto. Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma”. Il conduttore televisivo ha poi chiosato: “Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento“.

In una recente intervista per “Verissimo”, invece, ha confessato che la mamma era molto legata al suo attuale compagno, Paolo Galimberti. Signorini ha poi aggiunto nello studio della Toffanin: “”Se penso ad una storia d’amore senza fine, penso a mia mamma“.