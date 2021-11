Era solo un bambino, oggi è un attore molto amato: è diventato noto grazie ad una famosa serie tv

Lo riconoscete? In questo scatto era solo un bambino, oggi è un attore amatissimo: grazie alla famosa serie tv ha conosciuto il successo.

Difficile riconoscerlo, in questo scatto era solo un bambino, ma oggi è un attore molto amato. E’ stato proprio lui a renderlo noto, sul suo seguitissimo profilo instagram. A corredo, non è mancata l’ironia: “Nel 1986 gestivo una piccola impresa di telefoni…”.

Infatti, dallo scatto, vediamo la star con un telefono tra le mani. In questi anni, abbiamo avuto il piacere di conoscerlo meglio. In particolare, la fama è arrivata grazie ad un importante ruolo in una famosa serie tv. In seguito, ha interpretato ruoli al cinema e sul piccolo schermo. Osservandolo da bambino, riuscite a riconoscerlo?

Era solo un bambino, oggi è un attore molto amato: ha conosciuto il successo grazie alla famosa serie tv

Nella foto in alto vediamo un bambino, con uno sguardo molto birichino. Come vi abbiamo svelato, oggi è diventato un attore amatissimo. Nella sua carriera ha vestito i panni di tanti personaggi. Ha recitato in The Covenant, Rachel sta per sposarsi e Toy Boy – Un ragazzo in vendita.

Il successo è arrivato forte grazie al ruolo di Bucky Barnes nei tre film Marvel di Captain America. Ma qualche anno prima, l’attore aveva già conosciuto la fama, grazie ad una famosa serie televisiva. E’ in Gossip Girl che, dal 2007 al 2010, l’abbiamo visto. Il suo personaggio è stato quello di Carter Baizen. Adesso, dopo tutti questi indizi che vi abbiamo lasciato, avete capito chi è l’attore in foto?

Ebbene sì, è il famosissimo Sebastian Stan. Attore rumeno naturalizzato statunitense, è salito alla ribalta grazie al ruolo di di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe e di Carter Baizen nella serie televisiva Gossip Girl. Oggi ha circa 39 anni, ma allora, ne aveva appena 4. La foto risale al 1986, come lo stesso attore ha riportato in didascalia: “Nel 1986 gestivo una piccola impresa in Romania”.