Ricordate Claudia Pandolfi in Distretto di Polizia? Da allora sono passati più di 10 anni

Ricordate quando Claudia Pandolfi ha recitato in Distretto di polizia? Da allora sono passati più di 10 anni.

Classe 1974, Claudia Pandolfi è un’attrice italiana molto amata ed apprezzata. Era il 1991 quando ha partecipato al concorso Miss Italia e ha raggiunto le posizioni finali. Viene notata da Michele Placido che le offre una parte nel film Le amiche del cuore.

Da quel momento, per l’attrice si aprono infinite porte. E’ stata ed è ancora oggi una colonna portante di tantissimi film cinematografici e televisivi, ma anche di serie televisive di successo. In particolare, l’abbiamo tanto amata in Distretto di Polizia. Ricordate com’era quando ha recitato nella fiction? Da allora sono passati tanti anni, era il 2002 quando è entrata a far parte del cast. Vediamo insieme com’era a quei tempi.

Claudia Pandolfi, com’era in Distretto di polizia? Sono trascorsi più di 10 anni

Claudia Pandolfi può vantare di una carriera incredibile. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo arriva in modo completamente diverso da come molti sanno. Infatti, ha esordito come modella e ha partecipato al concorso Miss Italia 1991, dove qui si è posizionata tra le finaliste. Ed è proprio qui che notata da Michele Placido viene scelta per interpretare una parte nel film Le amiche del cuore.

Ad oggi, ha vestito i panni di tantissimi personaggi. Ricordate quando ha recitato in Distretto di Polizia? La serie televisiva trasmessa su canale 5 ha avuto un successo molto forte. Era il 2002 quando è entrata a far parte del cast. Qui era il commissario Giulia Corsi.

Da allora sono passati più di 10 anni. L’attrice, osservando lo scatto, non sembra affatto cambiata, non trovate? La Pandolfi ha sempre mantenuto questo taglio di capelli un po’ corti, anche se, nella nuova serie Un Professore, porta i capelli molto più lunghi. Proprio questa sera, la stiamo vedendo in questo nuovo capolavoro, insieme ad Alessandro Gassman. Quest’ultimo veste i panni di Dante, un professore di filosofia, mentre l’attrice è Anita, l’unica donna, madre di uno degli allievi dell’insegnante, capace a fargli battere il cuore.