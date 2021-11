Subito dopo aver preso a Vite al Limite, la sua vita è cambiata: oggi è davvero irriconoscibile, ma l’avete mai vista com’era prima? Stenterete a crederci sia lei.

Non è né la prima e né l’ultima trasformazione choc a Vite al Limite, è vero, ma questa di cui vi avremo a parlare tra qualche istante vale proprio la pena di essere raccontata.

Entrata a far parte della clinica di Houston nel corso della settima stagione del programma, la paziente del dottor Nowzaradan ha decisamente cambiato vita. Ad oggi, è davvero irriconoscibile. E può dire a gran voce di essere riuscita ad ottenere un risultato davvero impressionante. Spulciando con attenzione i suoi canali social, sui quale la giovanissima è davvero molto attiva, abbiamo chiaramente constatato quanto l’aiuto del chirurgo iraniano sia stato per lei fondamentale per ritornare in forma. E quanto adesso viva una vita completamente diversa da quella di prima. Insomma, si può dire chiaramente che dopo Vite al Limite è decisamente rinata. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima? Dopo aver perso poco meno di 100 kg, la paziente del dottor Nowzaradan appare in gran forma, ma com’era prima? Vi metterete nei mani nei capelli: impressionante!

Oggi è irriconoscibile, ma com’era prima di Vite al Limite? Da restare a bocca aperta

La storia di Lashanta White è tra quelle che sono state raccontate nel corso di queste nove edizioni del programma e che hanno maggiormente catturato l’attenzione di tutti. Protagonista indiscussa della settima stagione del programma, la trentanovenne ha dato origine ad un percorso davvero memorabile. Certo, i momenti di sconfoto non sono affatto mancati – anche perché la sua storia non era affatto facile – eppure la sua forza di volontà è stata decisamente superiore da farle superare un grosso ostacolo.

Dopo Vite al Limite, Lashanta è dimagrita poco meno di 100 kg. E ad oggi appare agli occhi dei suoi sostenitori social davvero irriconoscibile. Quello che adesso, però, ci chiediamo: siete curiosi di sapere com’è era prima del suo ingresso nel programma? Vi anticipiamo: resterete davvero a bocca aperta!

Insomma, il cambiamento c’è stato ed è stato anche clamoroso. Cosa ne pensate?