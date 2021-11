Seppure Enzo Miccio sia amatissimo, non tutti conoscono questo incredibile retroscena sul suo conto: l’avreste mai detto?

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Enzo Miccio. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, ma anche wedding planner impressionante, il simpaticissimo stilista campano vanta di un seguito davvero impressionante. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Con la sua incredibile eleganza e raffinatezza, con quello stile che lo contraddistingue e una spontaneità davvero pazzesca, il simpaticissimo Enzo Miccio è uno di quei volti della televisione italiana che vanta di una vasto pubblico a suo favore. Tutti lo vogliono e tutti lo desiderano, ma sapete proprio tutto su di lui? Ne siamo certi: assolutamente no! Seppure il simpaticissimo wedding planner sia amatissimo, siamo convinti che il suo affezionatissimo pubblico non lo conosca proprio nel profondo. Come facciamo a dirlo? D’altra parte, si sa: non si smette mai di conoscere le persone! Ed anche noi, nel cercare informazioni su di lui, abbiamo scoperto un retroscena di cui pochissimi o, molto probabilmente, nessuno ne è conoscenza. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Conoscevate anche voi questo retroscena su Enzo Miccio?

Con i suoi consigli di stile, Enzo Miccio fa impazzire tutte le donne! Wedding planner di eccezione, ma anche stilista, scrittore e conduttore televisivo, il simpaticissimo campano vanta di una carriera impressionante. Come altrettanto lo è anche il suo clamore.

Cosa sappiamo, però, ad esempio su di lui? Dietro al suo ‘personaggio’, cosa si nasconde? Ad esempio, siamo abituati ad apprendere i suoi consigli, i suoi ‘trucchi’ del mestiere e molto altro ancora, ma vi siete mai chiesti quale sia il suo titolo di studio? Senza alcun dubbio, si! E, d’altra parte, diciamoci la verità, è un retroscena che non tutti conoscono. A questo punto, se siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel dettaglio, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Enzo Miccio, dopo essersi trasferito a Milano, abbia frequentato l’Istituto Europeo di Design. Cos’è? Il nome dice tutto: si tratta di una scuola privata che riguarda il disegno industriale, moda ed arti visive. Dopo aver frequentato l’Istituto, da quanto si legge, sembrerebbe che il buon Miccio si sia dedicato all’organizzazione di eventi di moda. Ed abbia iniziato a collaborare con alcuni uffici stampa milanesi di un certo prestigio.

Diteci la verità: voi lo sapevate?