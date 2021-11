Gerry Scotti a Sanremo 2022? Il conduttore rompe il silenzio: finalmente tutta la verità

Il famoso conduttore Gerry Scotti sarà al Festival di Sanremo 2022? Il conduttore finalmente rompe il silenzio: ecco tutta la verità

Si avvicina la nuova edizione della manifestazione canora: nella lista di co-conduttori e ospiti c’è anche Gerry Scotti? Il presentatore di Mediaset finalmente rompe il silenzio. Tutta la verità sulla sua presenza nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

Gerry Scotti sarà a Sanremo 2022?

Gerry Scotti è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, nonchè uno dei più amati dal pubblico. Quasi tutta la sua carriera è legata alla rete del Biscione. Gerry ha all’attivo più di 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time nelle vesti di conduttore e giudice. I suoi programmi di maggior successo sono “Chi vuol essere milionario“, “The Wall” e “Caduta libera“. È uno dei conduttori di “Striscia la notizia“, dove fa coppia con Michelle Hunziker- Infine è uno dei giudici di Tu si que vales, programma in onda in prima serata su Canale 5.

Essendo uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, Gerry è anche uno dei più pagati. Pare infatti che sia pagato allo stesso modo di Paolo Bonolis e Maria De Filippi. Il suo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai dieci milioni di euro. Tali cifre, però, non sono mai state confermate e di conseguenza da prendere con le pinze.

La sua carriera è lunghissima, Scotti vanta tanti programmi di successo – come abbiamo specificato sopra -, ma nel suo curriculum manca una trasmissione importante: il Festival di Sanremo. Il famoso conduttore riuscirà ad aggiungere questa esperienza al suo curriculum nella prossima edizione della manifestazione canora? Gerry finalmente rompe il silenzio, raccontando tutta la verità.

Intervistato dal settimanale Gente, il conduttore di “Caduta libera” ha risposto alle indiscrezioni riguardanti un suo ruolo nella prossima edizione del Festival di Sanremo. “Che io prenda parte a Sanremo lo dicono da quando i due delinquenti si sono messi insieme” – dice ironicamente il conduttore televisivo rivolto ad Amadeus e Fiorello – “nelle loro riunioni con gli autori, ogni tanto tirano fuori il mio nome…”. Il conduttore di Canale 5 poi aggiunge: “Mi farebbe piacere.. Vediamo, se impegni televisivi e umani coincidono con le date di Sanremo 20220. Mi farebbe piacere andare a salutare tutti e due”.