Gf Vip 6, incredibile scivolone di Francesca Cipriani: questa volta l’ha detta grossa…

Incredibile scivolone di Francesca Cipriani nella casa del Gf Vip 6: questa volta l’ex Pupa l’ha detta veramente grossa

L’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione”, oggi concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, protagonista di un nuovo scivolone all’interno della casa più spiata d’Italia. Questa volta, però, i coinquilini non sono stati ad ascoltare, anzi, l’hanno redarguita.

Gf Vip 6, lo scivolone di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani è una delle concorrenti più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione” ha deciso di entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia. La Cipriani ha infatti partecipato alla sesta edizione del format classico del reality show-

Allora era solo una ragazzina, adesso è una donna e soprattutto ha fatto tante altre esperienze televisive, come il già citato reality show de “La Pupa e il Secchione” e soprattutto “L’Isola dei Famosi”.

Alcuni lati del suo carattere, però, non sono cambiati. Come nella sesta edizione del format classico, anche nella sesta edizione del format vip Francesca si è resa protagonista di enormi ‘scivoloni’. Questa volta, però, l’ha detta veramente grossa. I coinquilini sono stati costretti ad intervenire, anzi, una in particolare: Soleil Sorge.

Parlando della cucina cinese, la Cipriani ha fatto riferimento all’abitudine di mangiare cani e gatti. Soleil, che è risaputo essere una ‘cittadina del mondo’, non ce l’ha fatta ad ascoltare in silenzio ed è intervenuta.

“Ma di cosa stai parlando Francesca? Non si giudica il cibo di un’altra cultura. È tremendo. La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo e non puoi dire che non siano un buon esempio. Non si dice una cosa del genere. Non è corretto giudicare il cibo”. Soleil si è comunque dissociata dall’usanza di mangiare cani e gatti: “È tremendo” – poi ha aggiunto – “Ma è altrettanto terribile come vengono uccise delle mucche e altri animali che noi mangiamo qui. Scusatemi ma mi dispiace veramente che giudichiate così un’altra cultura”.