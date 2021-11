Gf Vip, l’ex moglie di Alex Belli dice la sua su quanto sta accadendo in casa: le sue parole sono ben chiare.

Alex Belli è sicuramente uno dei concorrenti protagonisti del Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, si è trovato al centro dell’attenzione per diversi motivi. Circa due puntate fa, abbiamo visto una clip dell’attore, in cui ‘spronava’ Aldo Montano a togliere la maschera. Il mattino dopo la diretta, i due si sono scontrati.

Ma Belli ha avuto un confronto anche con la sua compagna Delia Duran. Alla donna non sono affatto piaciuti alcuni gesti considerati troppo affettuosi, e anche le parole, verso Soleil Sorge e così è scoppiata la bomba. Ma negli ultimi giorni, dato il clamore che ha riscosso questo ‘tema’, si è parlato tanto del concorrente e delle sue relazioni. La sua ex moglie, Katarina RaniaKova, a Fanpage.it ha detto la sua, in riferimento a tutto quello che sta accadendo.

Gf Vip, l’ex moglie di Alex Belli commenta quanto sta accadendo in casa

Non si placano le notizie intorno alla vita di Alex Belli. Dopo il confronto avuto con Delia Duran, che l’ha accusato di averla ferita, si è aperto un enorme dibattito. Molti telespettatori, conoscendo il percorso lavorativo di Belli, hanno trovato delle similitudini con quanto accaduto a L’Isola dei famosi.

Allora, l’attore era sposato con Katarina Raniakova. In Honduras, aveva stretto un legame con Cristina Buccino e la moglie era intervenuta per chiedere più rispetto. A tal proposito, l’ex moglie dell’attore, contattata da Fanpage.it , ha commentato la faccenda. Katarina ha preso le distanze dall’uomo. La modella e chef non vuole essere più legata a Belli.

“Il suo comportamento non solo verso le donne ma proprio verso gli essere umani è talmente brutto che preferisco non apparire più legata al suo personaggio. Trovo triste e brutto il suo comportamento presuntuoso, aggressivo e menefreghista. Non ha rispetto per nessuno”, ha dichiarato la donna. A quanto pare, la Raniakova ha voluto fermamente prendere le distanze da Alex Belli. Voi cosa pensate di questa situazione?