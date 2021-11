Tutti conosciamo il grande cuore dell’attore: Keanu Reeves l’ha fatto di nuovo, il bellissimo gesto per i suoi stuntman.

Keanu Reeves è un attore canadese amato e apprezzato in tutto il mondo. È famoso soprattutto per aver interpretato Neo nella quadrilogia di fantascienza Matrix. Ma la sua carriera è tanto ricca e complessa. E’ sempre sotto i riflettori, in particolare per la sua generosità.

Sappiamo che ha subito gravi perdite, come la morte della figlia pochi giorni dopo la nascita, per una malformazione cardiaca congenita, e la scomparsa, allora, della sua ex compagna, morta in un incidente stradale. Spesso, è protagonista di gesti solidali e anche per questo è molto amato. L’attore non smette proprio di stupire e negli ultimi giorni, ha compiuto un gesto che dimostra ancora una volta la sua grande generosità.

Classe 1964, Keanu Reeves è un attore che ha conosciuto il successo grazie ai tanti ruoli portati in scena. Famoso per aver interpretato Neo nella quadrilogia di fantascienza Matrix, i film che l’hanno visto protagonisti sono molti e tutti diversi.

E’ apprezzato per il suo talento, ma è anche tanto amato per la sua bontà d’animo. Perchè sì, l’attore nel silenzio più assoluto, ha sempre fatto gesti bellissimi, che pochi, famosi quanto lui, avrebbero fatto. Nonostante la vita gli abbia riservato grandi dolori, lui ha saputo distinguersi in questa vita, scavando nel dolore, e aiutando gli altri. Negli ultimi giorni, un nuovo gesto ha emozionato tutti coloro che lo seguono.

L’attore ha fatto ai quattro stuntman che hanno collaborato con lui alla pellicola John Wick, un regalo del tutto inaspettato. Sembrerebbe che Keanu Reeves abbia sorpreso le sue controfigure con 4 orologi Rolex Submariner personalizzati durante una cena a Parigi, che avuto luogo al termine delle riprese. Un gesto che dimostra ancora una volta la grande generosità della star. Reeves si è sempre distinto, tanto da far innamorare i telespettatori.