Iva Zanicchi ha svelato un retroscena davvero pazzesco su quello che succede quando è in scena: l’avreste mai detto? È incredibile.

È la regina indiscussa del Giovedì sera, Iva Zanicchi. Al timone di uno show dedicato completamente a lei, alla sua carriera e alla sua vita, la splendida cantante ha regalato al suo amatissimo pubblico una serata davvero indimenticabile. Tra qualche ora, inizierà la seconda e l’ultima, ma in attesa siete curiosi di sapere un retroscena pazzesco su di lei?

A distanza di qualche giorno dal suo debutto a Canale 5 nelle vesti di colonne portante di D’Iva, la splendida Zanicchi si è raccontata senza troppi peli sulla lingua a Tv sorrisi e canzoni. È proprio sulle pagine del noto e famoso settimanale che l’apprezzatissima cantante non soltanto ha parlato del suo show, dei suoi ricordi e della sua vita, ma si è anche lasciata andare ad una rivelazione del tutto inaspettata. Ha una carriera alle spalle davvero intramontabile, eppure sapete che anche Iva Zanicchi ha un proprio portafortuna? Avete letto proprio bene, si! Da quanto si apprende, sembrerebbe che la cantante sia solito portarlo in scena. E quando le è capitato di non portarlo, i risultati sono stato davvero sconcertanti. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Iva Zanicchi, non immaginereste mai questo retroscena pazzesco: da non credere!

Vi è mai capitato di avere un incontro importante o un appuntamento di lavoro e di voler portare con voi un portafortuna? Senza alcun dubbio, si! E d’altra parte non ci sarebbe nulla di male. Pensate, anche Iva Zanicchi lo ha! Alle pagine di TV sorrisi e canzoni, molto probabilmente per la prima volta, la splendida cantante ha raccontato un retroscena davvero incredibile.

Da quanto si apprende dalle sue parole, infatti, sembrerebbe la bella Zanicchi sia un soggetto piuttosto superstizioso. E di essere solita ad utilizzare il sale quando è in scena. “Lo metto dappertutto”, ha rivelato alle pagine del giornale. “Mi riempio le tasche di sale grosso”, ha raccontato ancora, spiegando poi un curioso episodio. “Un giorno, c’erano le prove dello show, non ho portato il sale. Sono caduta in avanti a pancia in giù: ho fatto un volo che neanche la Pellegrini! Dopo mezz’ora, un cameraman con la steadycam è scivolato dalle scale e poi anche una ballerina”, ha raccontato.

Insomma, non è vero, ma ci credo! Voi cosa ne pensate?