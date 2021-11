La casa di Marco Bocci e Laura Chiatti vi farà davvero innamorare, voi l’avete mai vista? C’è un ‘dettaglio’ desiderato da tantissime donne.

Sono amatissimi e conosciutissimi, eppure non tutti conoscono dove vivono e la loro casa. Voi, ad esempio, vi siete mai chiesti come sia fatto il nido d’amore di Laura Chiatti e Marco Bocci?

Oltre che una carriera davvero immenso, sia Marco Bocci che Laura Chiatti godono di un incredibile successo social. Entrambi, sui loro rispettivi canali social, non solo sono davvero seguitissimi, ma anche attivissimi. Su Instagram, infatti, la coppia condivide ogni cosa. Ed è per questo motivo che, spulciandoli con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della loro casa. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due attori abbiano scelto di vivere insieme ai loro due figli a Perugia in una casa davvero da sogno. Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un nido d’amore davvero eccezionale piena di comfort e molto altro ancora. Pronti a sapere ogni cosa? Ci penseremo immediatamente.

La casa di Marco Bocci e Laura Chiatti è pazzesca: guardate qui, straordinaria!

Forse non tutti lo sanno, ma la casa di Marco Bocci e Laura Chiatti è davvero pazzesca! Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la coppia abbia deciso di vivere a Perugia. Siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, si tratta di qualcosa di straordinario!

Spulciando con attenzione i rispettivi canali social, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della casa di Laura Chiatti e Marco Bocci. Ed abbiamo potuto constatare che è davvero pazzesca. Scopriamola insieme:

È proprio questa una delle foto che ci è immediatamente balzata agli occhi. E che non possiamo fare a meno di mostrarvi. Stiamo parlando proprio della cucina e del soggiorno, che a quanto pare ci sembrano in open pace, di casa Bocci-Chiatti. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, sembrerebbe che la cucina sia di colore verde e che sia abbellita ancora di più da un divano con fantasia multicolore. Eccolo più da vicino:

Controllando ancora di più il profilo Instagram del bel Bocci, abbiamo rintracciato questo ulteriore scatto. Supponiamo che ci troviamo ancora nel soggiorno, ma quello che non può assolutamente passare inosservato è l’enorme libreria presente alle spalle dell’attore.

Infine, altro ‘dettaglio’ che non può assolutamente passare inosservato è questo:

Supponiamo che qui ci troviamo nella stanza da letto di Marco Bocci e Laura Chiatti. Al suo interno, oltre che un bellissimo specchio, vi è un’immensa cabina armadio. Insomma, il sogno di tutte le donne. Diteci la verità: vi piace?