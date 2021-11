È stata la piccola Mercoledì nella serie televisiva ‘La Famiglia Addams’, la ricordate? Eccola oggi a 63 anni: colpo di scena impressionante.

È la famiglia più conosciuta ed amata che ci sia, non c’è che dire! Stiamo parlando proprio di lei: la Famiglia Addams. Composta dal buon Gomez, Morticia e i loro due figli, il simpaticissimo nucleare ha saputo intrattenere milioni e milioni di telespettatori per tantissimi anni.

Che sia il film, la serie animata o la serie televisiva, le avventure della Famiglia Addams hanno saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin dal primo momento. Ecco. A proposito della serie tv, vi ricordate della piccolissima Mercoledì? Quando ha preso parte alla serie televisiva, la giovanissima attrice aveva soltanto 6 anni, eppure la sua bravura ha saputo impressionare davvero tutti. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Ad oggi, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’interprete che ha vestito i panni di Mercoledì abbia ben 63 anni e che abbia dato una svolta alla sua carriera. Siete pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente.

Ricordate Mercoledì della Famiglia Addams? Eccola oggi a 63 anni: svolta clamorosa

Di Mercoledì de La Famiglia Addams, diciamoci la verità, ne abbiamo conosciute tantissime. E tutte hanno saputo impersonare alla grande il ruolo della piccola figlia di Gomez e Morticia. Quella di cui vi andremo a parlare in questo nostro articolo, però, è colei che ha vestito i suoi panni nell’amatissima serie televisiva. Andata in onda per la prima volta nel 1964, la serie tv ha saputo catturare l’attenzione del suo pubblico per circa 64 episodi e ben due stagioni.

Quello che, però, adesso vogliamo sapere da voi: siete curiosi di sapere com’è diventata oggi la piccola Mercoledì? All’epoca della serie televisiva, da quanto si legge dal web, la giovanissima attrice aveva soltanto 6 anni. Adesso, facendoci un po’ due conti, ne dovrebbe poco più di 60 anni. Siete pronti a scoprire com’è cambiata? Ci pensiamo immediatamente:

Eccola Lisa Loring a distanza di 55 anni de La Famiglia Addams. Le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Oltre alla sua bellezza, abbiamo anche appreso che sembrerebbe proprio che la Loring abbia cambiato vita. Nel 2002, infatti, sembrerebbe che abbia iniziato il suo lavoro da impiegata per una catena di hotel.