Apre il Pub interamente dedicato ad Harry Potter: ecco dove e tutte le info

Apre il pub interamente dedicato ad Harry Potter: in questo articolo vi sveliamo dove si trova e tutte le altre info

È una delle saghe più amate dai cinefili e adesso c’è anche un pub dedicato interamente a lei. Un’idea grandiosa avuta dai proprietari di questo locale. Volete sapere dove si trova questo meraviglioso luogo dedicato alla famosa saga? E allora continuate a leggere l’articolo e vi daremo tutte le informazioni necessarie.

Apre il pub dedicato ad Harry Potter: dove si trova

Harry Potter è una delle saghe cinematografiche più amate dell’ultimo decennio. Il colossal fantasy è basato sull’omonima saga letteraria di J.K. Rowling. Gli otto lungometraggi, da “Harry Potter e la pietra filosofale” a “Harry Potter e i doni della morte – Parte 2”, sono usciti tutti durante primo decennio del ventunesimo secolo.

È la serie cinematografica col maggiore incasso di tutti i tempi, circa 7,7 miliardi di dollari. Gli attori principali sono Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, che interpretano rispettivamente Harry Potter, Ron Wesley ed Hermione Granger. In seguito, la Warner Bros, casa produttrice della saga, ha prodotto anche “Animali fantastici e dove trovarli“, scritto sempre da J.K. Rowling e ambientato settant’anni prima di Harry Potter.

Prossimamente aprirà un pub interamente dedicato alla saga cinematografica. Si chiamerà “Lumos pub” e sarà un’attrazione sicuramente da visitare per tutti i “Potterheads”, ovvero gli appassionati della serie cinematografica.

Il pub aprirà ad Ercolano, in provincia di Napoli. In realtà l’apertura era prevista per settembre 2021, ma – come fanno sapere attraverso la pagina social ufficiale – è stata rimandata per problemi burocratici. A breve, però, i “Potterheads” potranno visitare questa splendida attrazione alle pendici del Vesuvio.

La volontà dei gestori è quella di ricreare, sia esternamente che internamente, gli ambienti del castello di Hogwarts e soprattutto della Sala Grande, quella nella quale, Harry Potter e i suoi amici consumavano i pasti o assisteva agli annunci solenni del preside Albus Silente. Il nuovo pub prenderà il nome dell’incantesimo utilizzato per illuminare le bacchette dei maghi. L’attesa nel frattempo cresce: i fan della saga cinematografica non vedono l’ora di entrare in questo posto sicuramente incantato.