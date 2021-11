È stata la colonna portante della simpaticissima ed amatissima ‘Premiata ditta’, ma sapete cosa fa oggi? Ecco com’è cambiata la sua vita dopo 15 anni.

Ne siamo certi: non c’è nessuno che non conosca La Premiata Ditta. Nata intorno gli ultimi anni ’80, il quartetto comico ha intrattenuto milioni e milioni di italiani per tantissimo tempo.

Leggi anche –> È stata l’amatissima Wonder Woman, sapete com’è diventata oggi? Bellezza senza tempo: da non credere!

La Premiata Ditta, composta da Pino Insegno, Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Roberto Ciufoli, ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo nel 1986. Quando, per la prima volta in assoluto, entra a far parte di un programma televisivo per accompagna la splendida Enrica Bonaccorti nel programma ‘Pronto, chi gioca?’. Da quel momento, il quartetto comico ha completamente cavalcato l’onda del successo. Tra apparizioni televisivi ed imperdibile spettacoli teatrali, i quattro comici hanno riscosso un clamore impressionante. Ad oggi, però, cosa sappiamo esattamente su di loro? Appurato che Pino Insegno continua la sua attività da attore e doppiatore e che Roberto Ciufoli e la bella Tiziana li abbiamo visti recentemente nello studio de L’Isola dei Famosi – anche loro, ovviamente, continuano la loro professione da attori – siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Francesca?

Leggi anche –> Ricordate Veronica Ciardi al Grande Fratello? Oggi è mamma e moglie: com’è diventata

Ricordate la bella Francesca de La Premiata Ditta? Cosa fa oggi dopo 15 anni

Insieme a Tiziana Foschi, Pino Insegno e Roberto Ciufoli, anche Francesca Draghetti ha fatto parte della mitica ‘Premiata Ditta’. Ricordate i loro tempi d’oro? Assolutamente si! L’ultima loro apparizione televisiva risale esattamente al 2007. Quando viene proprio uno show, intitolo ‘Tutta ditta’, che propone un imperdibile mix di tutte le edizioni de La premiata Teleditta, programma andato in onda sui canali Mediaset. Da quel momento, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il quartetto abbia continuato a lavorare insieme in teatro ed anche sul web.

Leggi anche –> L’ abbiamo vista nel ruolo di Missandei nel Trono di Spade, ma com’è oggi l’attrice?

Cosa sappiamo, però, adesso sulla splendida Francesca Draghetti? Cosa fa oggi lontano dalla tv? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo italiano, sembrerebbe che continui a dedicarsi alla sua passione per la recitazione. Ed, in particolare, per il doppiaggio. Sul web, infatti, si dice che abbia curato il doppiaggio di alcune serie animate di successo. A partire dalle ‘Winx’ fino a ‘American Dad’.

Vi piacerebbe una reunion?