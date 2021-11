Scintille tra Davide e Soleil al Gf Vip: amicizia al capolinea? Lui l’accusa di…

Gf Vip, scintille in cucina tra Davide e Soleil: i due sbottano, cosa sta accadendo? L’amicizia è al capolinea?

Lunedì 9 novembre c’è stata la puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha chiamato Alex Belli in mistery room, dopo quanto successo in settimana. Il concorrente ha avuto un forte scontro con Aldo e sembrerebbe che fra i due ci sia ancora una certa tensione.

Ma ha avuto anche un confronto con sua moglie, Delia Duran. Alla donna, non sono affatto piaciuti gli atteggiamenti dell’uomo nei confronti di Soleil Sorge. L’ha accusato di non avere rispetto e di essere ferita da questo comportamento. Questo confronto, sembrerebbe aver portato ad una distanza con la concorrente. Ma non solo Alex, anche Davide Silvestri sembrerebbe essersi un minimo allontanato dalla giovane. Sappiamo che sono apparsi fin da subito molto affiatati, quasi a formare un trio. Ma cosa sta accadendo adesso? Nelle ultime ore, Silvestri ha avuto uno scontro con Soleil, in cucina. Entriamo nei dettagli dell’accaduto.

Leggi anche Miriana Trevisan e Nicola Pisu, è successo a fine puntata: è caos al GF Vip

GF Vip, amicizia al capolinea tra Davide e Soleil? Il botta e risposta in cucina

Nella casa del Grande fratello Vip è normale che possano formarsi dei gruppi o dei legami più forti, rispetto ad altri. E’ quello che è successo tra Davide Silvestri, Soleil Sorge e Alex Belli. I tre si sono trovati fin da subito, e spesso, sono stati protagonisti di scherzi e giochi divertenti.

Leggi anche Gf Vip, arriva un duro provvedimento: la produzione interviene dopo i continui richiami

In questi giorni, però, sembrerebbe che l’equilibrio del trio stia vacillando. E proprio nelle ultime ore, c’è stato uno scontro tra l’ex corteggiatrice e l’attore. Ma cosa è successo? Sembrerebbe che, i due si siano scontrati perchè Soleil si è infastidita del fatto che al suo posto ha trovato Jessica a cucinare con gli altri. Stando insieme nel gruppo e quindi nel turno, dovevano dividersi i compiti tra preparare il cibo e pulire poi i piatti.

“Cambio turno e cucino un’altra volta”, ha detto Soleil, e Davide: “Cucini una volta tu, una volta io e una volta Alex, la prossima volta cucina tu”. La giovane ha commentato: “Anche questa volta avrei potuto dare una mano, ma c’è lì Jessica a farlo, non deve essere polemica la cosa, ma è per trovare una soluzione”. Il concorrente ha risposto dicendo che ancora dovevano finire e che si può sempre dare una mano: “Non abbiamo finito, ogni scusa è buona per non farlo, trovi una scusa per non farlo”. A questo punto, Soleil è andata via.