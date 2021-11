Arriva una notizia bellissima sulla serie tv “Squid Game”, adesso è veramente ufficiale: i fan sono pazzi di gioia

Gli amanti della serie televisiva sudcoreana possono gioire. È in arrivo una notizia pazzesca, quella che tutti aspettavano. Adesso sembrerebbe veramente ufficiale. Di seguito vi sveliamo di cosa si tratta.

Squid Game, fan pazzi di gioia

Squid Game è una serie televisiva sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. La serie è stata distribuita il 17 settembre 2021 su Netflix, unica piattaforma a credere nel lavoro di Dong-hyuk. La sceneggiatura della serie tv, infatti, è stata stesa per la prima volta nel 2008, ma prima di Netflix nessuno si era fatto avanti per finanziare l’opera.

La nota piattaforma di streaming alla fine ha avuto ragione. In appena un mese, infatti, la serie televisiva ha ottenuto un successo clamoroso, divenendo addirittura la serie tv più vista nella storia di Netflix.

La serie tv è costituita da nove episodi. La trama ruota attorno ad un gruppo di persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza. Esso all’apparenza sembra un gioco per bambini, ma poi si rivela essere un gioco mortale. Per il vincitore in palio un montepremi che si aggira attorno ai 33 milioni di euro.

Il gioco alla base della serie tv pare sia stato concepito dal regista stesso sulla base delle sue personali difficoltà giovanili. Attraverso la serie tv, il regista Hwang Dong-hyuk ha voluto mettere in luce il divario tra ricchi e poveri vigente nel Sud Corea.

La serie tv – come abbiamo detto – ha avuto un incredibile successo, risultando essere la più vista nella storia di Netflix. I fan sono già in attesa della seconda stagione. Nonostante non sia mai stata annunciata, la notizia era nell’aria. Adesso, infatti, sembrerebbe proprio ufficiale.

Ad annunciare la messa in opera della seconda stagione è il regista stesso durante un evento a Los Angeles. “Ci sarà una seconda stagione. È già nella mia testa“, ha dichiarato Hwang Dong-hyuk. Il regista ha poi svelato novità riguardo alla presenza di Gi Hun, protagonista principale della serie tv: “Ritornerà per fare qualcosa per il mondo“.