Al Gf Vip Lulù si mostra spesso così con questo trucco molto accentuato: ma l’avete mai vista senza? Com’è al naturale.

Il Grande Fratello Vip sta appassionando i telespettatori. In particolare, nelle ultime settimane, i colpi di scena sono stati diversi. Dopo la festa di Halloween, gli scontri sono esplosi. Tra Alex e Aldo è scoppiata la bomba. L’attore si è lasciato andare in confessionale a commenti che hanno spiazzato il campione olimpico.

Così, il giorno dopo, tra i due, sono dovuti intervenire gli altri concorrenti, perchè c’è stato un confronto molto acceso. Lunedì 8 novembre c’è stata la puntata e abbiamo ripercorso quanto accaduto. Subito dopo, c’è stato un momento anche per Manuel Bortuzzo, presente insieme a Lulù. La mamma del nuotatore ha scritto una lettera meravigliosa. Lulù, sappiamo, ha sempre mostrato grande interesse per il concorrente. Il rapporto, però, è sempre stato molto turbolento. Quasi sempre vediamo la principessa Hailé Selassié con questo trucco così marcato, ma l’avete mai vista senza make up? Resterete senza parole.

Leggi anche GF Vip, c’è un dettaglio nel look di Lulù che ha colpito tutti: voi lo avete notato?

Al Gf vip il trucco di Lulù sempre molto marcato: com’è la concorrente al naturale?

Lucrezia Hailé Selassié è la seconda delle tre sorelle. Sono tre principesse etiopi e partecipano al Grande Fratello Vip come concorrente unico. Sicuramente, Lulù ha mostrato una sensibilità maggiore e una grande fragilità.

Leggi anche Gf Vip, avete notato che Lulù non se ne separa mai? Ecco il motivo

Il suo rapporto con Manuel Bortuzzo, all’inizio, ha subito catturato l’attenzione. Col tempo, è andato un po’ sfumando. Al momento, però, sembrerebbe che, fra i due, stia tornando il sereno. Lulù si è sempre mostrata con questo trucco molto marcato. E proprio a tal proposito, gli altri presenti, le hanno sempre fatto notare che con un make up più leggero o anche senza, sta molto meglio. Voi, l’avete mai vista al naturale?

Questa una foto di Lulù al Gf Vip, con il viso senza un filo di colore e di make up. Dobbiamo dire che, la principessa è bella anche al naturale, non trovate? Anzi, molte volte, lo stesso Bortuzzo, ha spronato la concorrente, a truccarsi di meno. Voi cosa ne pensate? Lucrezia è bellissima con il make up e anche senza!