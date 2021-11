L’avete riconosciuta? È una delle allieve più amate di Amici: qui era solo una bambina

In questa foto era solo una bambina, ma adesso è una delle allieve più amate di Amici: l’avete riconosciuta?

Guardatela bene: nella foto era solo una bambina vestita da principessa, ma siamo sicuri che se vi sforzate capirete di chi si tratta. D’altronde è una delle allieve più amate della scuola di Amici. Non l’avete ancora riconosciuta?

Qui era solo una bambina, adesso è una delle allieve più amate di Amici

“Sto pensando a quando ero una principessa“, scrive nella didascalia del video postato sul suo account Instagram. Nella foto che abbiamo postato sopra era solo una bambina, travestita appunto da principessa. Oggi, però, è cresciuta e sta rincorrendo i suoi sogni.

Probabilmente da piccola sognava di diventare una principessa e di sposare il principe azzurro, ma poi crescendo ha capito che il suo sogno più grande era quello di diventare una ballerina professionista. E forse ci riuscirà. Oggi, infatti, è una delle allieve più amate del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Dopo tutti questi indizi non avete ancora capito di chi si tratta? Continuate a leggere e vi sveleremo la sua identità.

La bambina nella foto è Carola Puddu, una delle allieve più amate dell’attuale edizione del talent show. La ballerina è di origini sarde e prima di approdare nella scuola di Maria De Filippi ha studiato a Parigi e addirittura in Canada. In una delle recenti puntate del daytime del talent show, infatti, Carola ha rivelato di sapersi esprimere meglio in inglese che in italiano. Segno che l’esperienza in Canada è stata molto lunga, oltre che formativa.

Adesso Carola è entrata nella scuola di “Amici” e sogna di diventare una ballerina professionista. Al momento ha sicuramente tutte le carte in regola. Carola è infatti una delle allieve più talentuose della scuola, oltre ad essere una delle più amate dal pubblico. Siamo sicuri che riuscirà a staccare il pass per accedere al serale e forse chissà competerà anche per la vittoria della categoria danza.