Amici 21, Garrison scoppia in lacrime: questo gesto di Maria De Filippi proprio non se l’aspettava

L’ex professore Garrison scoppia in lacrime durante il daytime di “Amici”: questo gesto di Maria De Filippi proprio non se l’aspettava

È bastato un gesto della conduttrice per far scoppiare in lacrime l’ex professore del talent show di Canale 5. È successo durante il daytime andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5. Garrison non è riuscito a trattenere le lacrime ed ha pianto davanti ai professionisti e con la conduttrice in collegamento.

Amici 21, Garrison scoppia in lacrime

Nel daytime di ieri pomeriggio del talent show “Amici” di Maria De Filippi è stato ospite Garrison, ex professore di danza del programma. Il maestro è stato chiamato per giudicare una prova di danza che ha visto protagonisti tutti i ballerini della scuola più famosa d’Italia.

Prima di iniziare la gara, però, Garrison ha ricevuto una splendida sorpresa da Maria De Filippi. La puntata del daytime, infatti, è stata registrata il 4 novembre, giorno del compleanno dell’ex professore del talent show. La De Filippi ha fatto così entrare una torta in studio, accompagnata dai professionisti del talent show.

La sorpresa organizzata da Maria De Filippi ha fatto commuovere Garrison. L’ex professore del talent show non è riuscito a trattenere le lacrime. La scena avrà emozionato anche i telespettatori di Canale 5, che sono rimasti affezionati all’ex professore di danza.

Non è la prima volta nel corso della stagione attuale che Garrison figura in studio. Il coreografo è stato chiamato già un paio di volte per giudicare due sfide diverse. Sia nella prima che nella seconda ha dato ragione agli allievi della scuola, facendo trionfare nella sfida prima Guido e poi Serena.

Nel daytime di ieri pomeriggio, invece, ha giudicato una gara tra i ballerini della scuola. Gli allievi dovevano scegliere una coreografia tra le tre proposte ed esibirsi in studio davanti a Garrison. L’ultimo classificato sarebbe andato in sfida.

La gara ha visto trionfare Dario (e non è la prima volta), seguito da Guido, Serena, Karola e Mattia. Ultimo classificato Christian, che dunque andrà in sfida. Come sappiamo dalle anticipazioni, però, Christian supererà la sfida nella puntata di domenica pomeriggio.