Ballando con le Stelle, ora è ufficiale: arriva la notizia tanto attesa dai telespettatori della trasmissione di Milly Carlucci.

La nuova edizione di Ballando con le stelle è entrata ormai nel vivo. A colpi di jive, samba e cha cha cha, i concorrenti si sfidano settimana dopo settimana, con l’obiettivo di arrivare in finalissima. E, nella prossima puntata in onda domani, sabato 13 novembre, sono in arrivo incredibili sorprese.

Una notizia tanto attesa dal pubblico del programma di Rai Uno è arrivata proprio nelle scorse ore. Curiosi di scoprire cosa accadrà nell’appuntamento di domani sera? Siete nel posto giusto.

Ballando con le stelle, ora è ufficiale: accadrà nella puntata di sabato 13 novembre

Un’edizione scoppiettante, quella di Ballando con le stelle attualmente in onda. I vip che si sono messi in gioco quest’anno sulla famosa pista da ballo stanno dimostrando di cavarsela molto bene. E, come sottolinea la giuria, sono molti i concorrenti che, puntata dopo puntata, fanno progressi e notevoli passi avanti. Che salirà sul gradino più alto del podio? È presto per dirlo. Quello che possiamo dire, però, è che da domani ci sarà una “nuova” concorrente a gareggiare, più carica che mai.

Si tratta di Mietta, che finalmente potrà scendere nuovamente in pista, dopo lo stop a causa del Covid. La cantante, infatti, è risultata positiva al Covid tra la prima e la seconda puntata dello show, nel quale è mancata per due settimane. La concorrente è tornata negativa e potrà gareggiare insieme al suo partner Maykel Fonts, che ha dovuto anche lui lasciare lo show per diversi giorni, pure essendo risultato negativo. I due scenderanno in pista domani, sabato 13 novembre.

Sarà interessante scoprire come la coppia si inserirà nella gara ormai avviata, avendo avuto modo di allenarsi insieme solo per una settimana. Nella serata di debutto, però, la cantante era stata tra le più apprezzate, ottenendo voti altissimi dalla giuria. Torneranno più carichi che mai? Ricordate che, con i social, potrete esprimere il vostro gradimento e votare la vostra coppia preferita. Appuntamento a domani sera per una puntata ricca di sorprese!