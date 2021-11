Belen Rodriguez, la casa ad Ibiza è uno spettacolo: il giardino e la piscina la fanno sognare

Appassionata di viaggi in mete calde, Belen Rodriguez mostra ai follower la casa dei suoi sogni ad Ibiza: una villa meravigliosa!

Ha sempre incantato tutti con gli scatti dei suoi tanti viaggi in luoghi meravigliosi, ma pochi giorni fa ha confessato uno dei sogni che ancora le restano da realizzare. Belen Rodriguez, come ormai sanno tutti, ama ‘staccare la spina’ di tanto in tanto partendo verso mete piene di sole per rilassarsi, spesso in compagnia della famiglia. Non c’è da stupirsi quindi se uno dei desideri della showgirl è una casa ad Ibiza che, a quanto pare, le risulta irresistibile.

La famosissima isola delle Baleari non è certo un luogo sconosciuto per lei, visto che da anni è solita trascorrere lì le vacanze, ma a quanto pare c’è una villa in particolare che avrebbe adocchiato.

In questi giorni è apparsa sul suo profilo Instagram la foto della casa in questione e vi assicuriamo che si tratta di una dimora strepitosa, immersa nel verde e con una piscina che solo a guardarla fa sognare. Sotto la foto, Belen scrive: “Prima o poi ti avrò!!!!”.

Proprio come si addice allo stile locale, casa è su un unico livello, con i famosi colori neutri tipici dell’isola spagnola. Balzano subito all’occhio i tanti lettini predisposti attorno alla piscina, sicuramente utilissimi per ospitare parenti e amici.

Ma come sarà nel dettaglio questa meraviglia? Scopriamolo!

Belen, la casa dei suoi sogni ad Ibiza incanta anche i fan: che lusso!

Colori chiari e accoglienti, tanta luminosità e atmosfera rilassante: sono questi i dettagli che rendono irresistibile la villa sognata dalla Rodriguez.

Da notare l’elegante forma geometrica della piscina e le scale al suo interno: da far venire voglia di immergersi immediatamente! Siamo certi che a breve la conduttrice argentina sorprenderà tutti con l’acquisto concreto di questo ‘gioiellino’.

Noi già la immaginiamo in tutta la sua bellezza prendere il sole con questo magnifico sfondo: scommettiamo?