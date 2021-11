Carolina Marconi, la notizia tanto attesa è finalmente arrivata

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata, come sta Carolina Marconi? Ecco le sue parole riportate sui social

I fan sono in apprensione per le condizioni dell’ex concorrente del Grande Fratello. Alla Marconi è stato diagnosticato un tumore al seno. L’ex gieffina tiene sempre aggiornati i suoi seguaci su Instagram. Nelle ultime ore è finalmente arrivata una notizia tanto attesa.

LEGGI ANCHE: Carolina Marconi, chi è il compagno dell’ex gieffina: età, carriera e vita privata di Alessandro Tulli

Carolina Marconi, la notizia tanto attesa

Carolina Marconi è una showgirl e attrice venezuelana. La donna ha origini italiane, in quanto suo padre è un diplomatico italiano-eritreo. È divenuta famosa per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, reality show in onda su Canale 5. Durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Carolina ha conosciuto Tommaso, deejay divenuto poi molto famoso dopo la fine di quell’edizione. I due hanno avuto una relazione amorosa durata circa un anno.

Dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5, Carolina è stata protagonista in televisione con “Tintoria Show” e “Baciati dall’amore” e al cinema con “Matrimonio al Sud”. La Marconi ha inciso anche una canzone.

LEGGI ANCHE: Ricordate Carolina Marconi del Grande Fratello? Trasformazione da urlo: che schianto!

Di recente all’ex concorrente del Grande Fratello è stato diagnosticato un tumore al seno. La Marconi ha annunciato la notizia sui social, facendo preoccupare i suoi fan. Carolina ha documentato tutto il percorso su Instagram, scrivendo passo per passo tutte le tappe. Dalla prima chemioterapia ai cambiamenti del suo corpo: tutto sempre con il sorriso stampato sul volto.

LEGGI ANCHE: Carolina Marconi, continua la sua battaglia contro il tumore: “Oggi sarà una giornata importante”, cos’è successo

Nelle ultime ore è arrivata la notizia tanto attesa. Carolina ha infatti finito il ciclo di chemioterapie ed ha festeggiato questo meraviglioso traguardo prima con la sua famiglia e poi con i suoi fan. L’ex gieffina ha infatti pubblicato un lunghissimo post sul popolare social network, scrivendo:

“Eccomi qui, arrivata quasi al traguardo. Stanotte sarà dura per me perchè non dormirò perche’ sono emozionata e preoccupata al tempo stesso… non vedo l’ora di riprendere in mano la mia vita di levarmi questo port in vena per farmi delle sane e tranquille dormite, tornare a fare sport giocare a paddle, a tennis, a ballare il tango vorrei fare tutto soprattutto tornare a respirare la libertà di vivere, riprendere le mie forze e vedere un po’ di ricrescita nella mia testolina Pelatina”.