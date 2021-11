Conoscete i particolari della casa di Alessandro Borghese? Resterete abbagliati!

La casa di Alessandro Borghese è veramente deliziosa: non immaginerste mai che stile ha scelto lo chef per personalizzare il suo ‘regno’!

E’ uno degli chef più famosi d’Italia anche grazie al suo seguitissimo programma “4 ristoranti”, ma siamo certi che scoprire qualcosa di più personale su di lui vi farà certamente piacere. Sapete dove vive Alessandro Borghese?

Oggi è al timone del programma Game of Talents su Sky, ma la sua carriera televisiva è iniziata nel lontano 2004, quando faceva parte di Cortesie per gli ospiti su Real Time. Da allora ha decisamente spiccato il volo anche come volto del piccolo schermo. Non stupisce quindi la curiosità attorno ad alcuni dettagli della sua vita privata: la casa in cui abita Borghese, ad esempio, è molto interessante proprio perché rivela in parte aspetti della sua personalità.

Dagli scorci che si possono vedere da foto e video postati sul suo profilo Instagram, si nota subito che la casa del figlio di Barbara Bouchet non è certo banale o scontata. Il carisma dell’artista dei fornelli che tanto piace al pubblico si riflette anche negli angoli della sua dimora.

Ciò che balza subito agli occhi è la prevalenza del bianco e un bellissimo parquet. Oltre al bianco, in camera da letto spicca il rosso sia del tappeto sia del copriletto. C’è soprattutto una parte della casa molto amata dallo chef-conduttore, scopriamo quale!

La casa di Alessandro Borghese è un inno all’allegria: quell’angolo è davvero irresistibile

Uno stile classico ma allo stesso tempo informale ed accogliente quello scelto dall’abile cuoco per il suo ‘nido’ in cui ama rifugiarsi con la sua adorata famiglia.

Da alcuni video postati sui social, vediamo che non manca un delizioso giardino, in cui divertirsi insieme alle figlie Arizona e Alexandra, in una sorta di piccolo parco giochi.

Immancabile per un cuoco della sua fama, il barbecue in questa zona della casa: un attrezzo indispensabile per trascorrere giornate in allegria e totale relax con la famiglia!

A voi piace? Un autentico gioiellino, complimenti!