GF Vip, clamorosa indiscrezione: la famosa showgirl potrebbe rientrare nella Casa; chi potrebbe esserci tra i nuovi concorrenti.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo: gli equilibri nella casa sono sempre più altalenanti, la tensione è alle stelle. Ma cosa accadrà quando, ai vipponi già in gara, si uniranno nuovi concorrenti?

Si, perché quella che sembrava solo una voce ora è una notizia ufficiale: il GF Vip si allunga anche quest’anno e terminerà a marzo 2022! Questo vuol dire che, inevitabilmente, entreranno nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco nel reality più spiato della tv. Ebbene, tra questi potrebbe esserci una vecchia conoscenza della trasmissione! Scopriamo i dettagli di questa succulenta indiscrezione.

GF Vip, clamorosa indiscrezione: la famosa showgirl rientra nella Casa?

Se pensavate che l’anno scorso fosse l’edizione del record, vi siete sbagliati. A quanto pare GF Vip 6 durerà ancora di più! Il reality dovrebbe terminare a fine metà marzo e non all’inizio, come nell’edizione precedente. Questo significa che sono in arrivo nuovi concorrenti: chi ci sarà tra loro?

Ebbene, le indiscrezioni in giro sono già tante: tra i nomi più gettonati c’è quello di Antonella Fiordelisi e di Adelaide De Martino, la sorella di Stefano. Ma una nuova clamorosa indiscrezione è arrivata dal settimanale Oggi: a dare nuova linfa alle dinamiche della trasmissione potrebbe pensarci Valeria Marini! Proprio così, secondo il magazine la showgirl sarebbe pronta a rientrare nella casa più spiata della tv… per la terza volta! È già stata concorrente del reality per ben due volte, oltre che ospite in diverse occasioni.

Al momento, però, si tratta di una semplice indiscrezione e non esistono ancora ufficialità sui nuovi concorrenti. Se la notizia fosse confermata, vi farebbe piacere rivedere Valeria nella casa più spiata della tv? Ricordiamo che, lo scorso anno, la Marini ha partecipato alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, Supervivientes. Insomma, in quanto a reality, Valeria sa come creare dinamiche e scompiglio. Sarà lei la nuova vippona scelta dal programma? Stay tuned.