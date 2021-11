Gf Vip, scatta la denuncia: il gesto di cui parlano tutti e perché l’ha fatto

Scatta la denuncia al GF Vip: il clamoroso gesto è finito sulla bocca di tutti e chiacchieratissimo, ecco perché l’ha fatto davvero.

Non si fa altro che parlare di questo: la denuncia al GF Vip! Non era mai successo prima d’ora una situazione del genere, questo c’è da ammetterlo. Eppure, si è ritenuto del tutto necessario compiere un gesto del genere.

Sapevamo che questa sesta edizione del programma sarebbe stata imperdibile e, in effetti, si sta dimostrando proprio così. Nel corso di questi due mesi del GF Vip, c’è da ammetterlo, è successo davvero di tutto. Non sono mancati scontri, l’inizio di nuove amicizie e, perché no, anche ‘nuovi amori’. Quello che, però, non sono assolutamente mancati sono proprio i colpi di scena. E questa denuncia, di cui tutti ne parlano e discutono, centra alla grande le nostre parole. Cos’è successo, però? Tutti sanno che Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge per un’espressione che, nel corso della prima diretta, l’ex corteggiatrice ha rivolto nei suoi confronti. La stessa espressione che la showgirl ha deciso di denunciare. Ecco, ma perché l’ha fatto in realtà? Cosa si ‘nasconde’ dietro questa decisione? Scopriamo insieme le sue parole.

Denuncia al GF Vip: cosa si nasconde dietro questo gesto

L’ha detto nel corso di una diretta del GF Vip ed adesso l’ha ribadito anche nel corso di una sua intervista a Nuovo: Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge dopo la sua esperienza al GF Vip. Il ‘bye bi***’ detto nel corso della prima puntata del reality non è assolutamente passata inosservata. E la showgirl napoletana, oltre che metterlo in evidenza subito dopo, ha scelto di denunciarlo!

È proprio sulle pagine del giornale Nuovo che, oltre a ribadire la sua decisione, Raffaella Fico ha svelato il motivo che l’ha spinta a compiere questo gesto “Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno”, ha iniziato a dire la showgirl. Sottolineando il fatto che, anche se si sono scontrate più volte in casa, lei è sempre rimasta educata e composta. “Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua”, ha continuato a dire!

La denuncia di Raffaella Fico nei confronti di Soleil Sorge, quindi, è stata fatta! Adesso la giustizia dovrà fare il suo corso. Voi da che parte state?