Giulia Salemi inarrestabile: in arrivo una novità incredibile per l’ex gieffina, amatissima dal pubblico e super seguita sui social.

Per lei, questo, è un momento davvero magico. Dopo la partecipazione al GF Vip 5, per Giulia Salemi sono arrivate tantissime splendide novità. A partire dall’amore, nato proprio nella casa più spiata della tv: con Pierpaolo Pretelli tutto procede a gonfie vele e i due si mostrano spesso insieme, sempre più uniti ed innamorati. Ma, anche dal punto di vista lavorativo, per l’influencer italo persiana non sono finite le sorprese!

L’ex gieffina è attualmente impegnata a commentare le vicende dei nuovi gieffini, al timone del GF Vip Party su Mediaset Extra, tutti i lunedì e i venerdì. Ebbene, ben presto Giulia condurrà un nuovo programma! Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giulia Salemi inarrestabile: novità in arrivo dopo il GF Vip Party

Dopo Salotto Salemi e il GF Vip Party, sta per arrivare un nuovo impegno lavorativo per Giulia Salemi per quanto riguarda la conduzione. A confermare il pettegolezzo è stato il settimanale Chi: nelle settimane scorse, infatti, è stata condivisa una foto dal set della trasmissione, dove appariva proprio Giulia! In molti avevano ipotizzato che la bella influencer potesse essere proprio la conduttrice, e così sarà! Ma di quale trasmissione parliamo?

Di Artisti del panettone, trasmissione in onda su Sky, che racconterà proprio i segreti e la storia di uno dei dolci più amati del nostro Paese. Si tratta di una gara tra pasticcieri, che si sfideranno per realizzare il dolce tipico delle festività natalizie. Ma quando andrà in onda? Come riporta SuperGuidaTv, la trasmissione andrà in onda prima su Sky e poi su TV8 nel mese di dicembre.

E non è tutto! Sempre secondo Chi, nel 2022 Giulia Salemi debutterà in radio! Insomma, la Salemi è inarrestabile, per la gioia dei suoi numerosissima fan. E voi, seguirete i suoi nuovi impegni?