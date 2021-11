Aveva soltanto 18 anni quando ha partecipato a Bake Off Italia ed è riuscita ad aggiudicarsi il terzo posto, ma sapete cosa fa oggi? Svolta clamorosa in carriera.

Bake Off Italia è uno dei programmi televisivi più amato, seguito e, soprattutto, ambitissimo della televisione italiana. Attualmente, sta andando in onda la nona edizione e, come al solito, sta regalando dei colpi di scena davvero impressionante. Vogliamo parlare, però, delle scorse edizioni?

Leggi anche –> Seconda classificata a Bake Off Italia, la ricordate? La sua vita ha un altro ‘sapore’: cosa fa oggi

In queste lunghe settimane, come ricorderete, vi abbiamo parlato abbondantemente di Bake Off, dei suoi vincitori, ma anche di tutti coloro che sono riusciti a conquistare il podio. Proprio recentemente, infatti, vi abbiamo parlato di Patrizia Ave, la seconda classificata della terza edizione. E di come la sua vita sia fortemente cambiata dopo il programma. Siete curiosi, invece, adesso di conoscere le sorti della terza classificata della medesima edizione? Pensate, aveva soltanto 18 anni quando ha partecipato al programma, eppure il suo talento non è assolutamente passato inosservato. Com’è cambiata, però, adesso la sua vita? A distanza di anni dal podio a Bake Off Italia, cosa fa? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Terzo posto a Bake Off Italia 2: oggi la sua vita è cambiata radicalmente, non immaginereste mai

Ha partecipato a Bake Off Italia quando aveva solo 18 anni, cosa fa oggi?

Seppure al momento della sua partecipazione abbia avuto soltanto 18 anni, la giovanissima concorrente di Bake Off Italia è riuscita facilmente a contraddistinguersi da tutti gli altri suoi compagni di viaggio. Certo, purtroppo, si è classificata al terzo posto e non ha avuto modo di poter trionfare, ma nulla importante il suo percorso è stato davvero pazzesco. Stiamo parlando proprio di lei: Ilaria Gerosa.

Leggi anche –> È stata la vincitrice di Bake Off Italia 8, com’è cambiata la sua vita oggi? Non immaginereste mai

Cosa sappiamo, però, adesso su di lei?Sono trascorsi 6 anni dalla messa in onda di Bake Off Italia e dalla vittoria di Gabriele De Benetti, ma cosa sappiamo su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo a disposizione sono davvero minime. Spulciando con attenzione sul suo profilo instagram, abbiamo appreso che, terminato il liceo, Ilaria abbia iniziato a viaggiare. Ed abbia visitato diversi posti. Ad oggi, però, non sappiamo cosa faccia come lavoro. Una cosa è certa: la sua passione per la pasticceria continua ad essere incredibile!

Vi piaceva Ilaria?