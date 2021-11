Jennifer Lopez, icona di bellezza: ha deciso drasticamente di cambiare look, com’è adesso

La star Jennifer Lopez è una vera e propria icona di bellezza, ma di recente ha deciso di cambiare drasticamente il suo look: com’è adesso

Amata da tutti e soprattutto imitata: la star di fama mondiale è diventata nel corso degli anni una vera e propria icona di bellezza. Di recente, però, ha deciso di cambiare look. Avete visto com’è diventata? Sicuramente la sua bellezza non sfiorisce, però…

Jennifer Lopez cambia look: com’è adesso

Jennifer Lopez è una delle pop star più amate al mondo. È una delle maggiori esponenti del pop latino, ma anche la più ricca tra i latino-americani nell’ambiente hollywoodiano, come documentato da Forbes. La sua carriera è iniziata negli anni novanta e da allora regna incontrastata. La pop star ha lanciato ben dieci album, molti di questi presenti spesso nella classifica della Billboard 200.

Essendo una delle donne più belle al mondo, la pop star ha avuto anche una vita privata molto movimentata. Jennifer si è sposata ben tre volte: la prima con Ojani Noa, poi con Cris Judd ed infine con Marc Anthony. Di recente sarebbe dovuta convolare a nozze per la quarta volta con l’ex sportivo Alexander Rodriguez, ma la loro storia d’amore è improvvisamente tramontata. Attualmente pare sia tornata a frequentare il suo ex Ben Affleck.

JLO è sempre stata un’icona di bellezza. Molte donne hanno cercato di imitarla. Difficile raggiungere lo stesso livello della pop star, ma provarci non costa nulla. D’altronde ogni donna ha il suo fascino e non serve imitare l’altra per risultare più bella.

La star tiene molto alla forma fisica, si prende cura del suo corpo sia attraverso l’alimentazione che lo sport e non dimostra affatto i suoi 52 anni. Il look di Jennifer è sempre rimasto lo stesso, soprattutto in materia di capelli. La sua passione sono state sempre le chiome extra long e super voluminose, spesso con l’aiuto di extension. Il colore, invece, si alternava tra il biondo, il caramello e il castano chiaro, tonalità che risaltano la sua pelle.

Di recente, però, ha deciso di cambiare look, optando per il colore rosa. Tale stravolgimento, però, è stato usato solo per una campagna pubblicitaria. Più che una tintura, infatti, potrebbe trattarsi di una parrucca indossata appositamente per l’occasione.