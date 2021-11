Robert si è presentato alle telecamere de La clinica della pelle per il suo incredibile dramma: adesso la sua vita è cambiata radicalmente.

Un vero e proprio dramma, quello che Robert ha raccontato alle telecamere de La clinica della pelle. E che ha rivelato di vivere da circa due anni. “La mia casa è diventato il mio porto sicuro”, ha detto il giovane prima della sua visita nello studio della dottoressa Craythorne. Svelando, quindi, quanto questo problema della pelle lo condizionava.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Gini: “Ha sfigurato il mio corpo”, clamoroso quello che è successo durante l’intervento

Purtroppo, la storia di Robert è piuttosto particolare. Al programma, infatti, l’uomo ha raccontato di essere stato bullizzato da piccolino a causa di alcuni apparecchi acustici. E che adesso, a causa di questo suo problema della pelle, è come se fosse ritornato indietro nel tempo. E stesse, quindi, rivivendo l’incubo del bullismo. “È molto evidente per me e lo è anche per gli altri”, ha detto Robert. Ribadendo, quindi, quanto conti per lui l’intervento della dermatologa irlandese. Cosa è successo, però? Cosa viveva Robert e, soprattutto, che problema aveva? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Maureen: “Mi ha rovinato la vita”, incubo tremendo!

La Clinica della pelle, la storia di Robert: la protuberanza in fronte gli provocava tantissimi disagio

“Mi impedisce di fare qualsiasi cosa. Cerco di nasconderla con cappello e capelli”, ha detto Robert a La Clinica della pelle. Spiegando, quindi, di avere una protuberanza sulla fronte da circa due anni. Che lo condiziona fortemente. E lo fa sentire a disagio. “Ultimi sei mesi è cresciuta parecchio”, ha continuato a dire.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Rael: “È impossibile nasconderla”, non era mai accaduto prima d’ora

La cisti presente sulla fronte di Robert altro non è che una cisti epidermoide, che ovviamente la dermatologa ha asportato tramite un piccolo intervento chirurgico. Cosa significa, però, cisti epidermoide? Ecco le parole della dottoressa Craythorne a proposito: “Piccola sacca di cellule epiteliali morte. Si sviluppa sul collo, schiena, viso e torace”.

L’intervento chirurgico, ovviamente, è stato velocissimo, praticissimo e, soprattutto, mirato ad eliminare completamente la sacca della cisti, in modo da evitare ricrescite future. “Sono senza parole. Ancora non ci credo”, ha detto Robert, non nascondendo il suo entusiasmo. Dopo l’intervento, la sua vita è fortemente cambiata. E ci auguriamo che adesso sia riuscito a trovare la sua serenità.