Lascia tutti senza fiato con il post: “Soffro di ansia e depressione”, gli occhi pieni di lacrime; messaggio da brividi.

“Questa sono io praticamente ogni giorno, ogni notte da quale anno ormai, i social non sono reali. A tutti quelli che stanno lottando, ricordatevelo”. È con queste parole che la famosa modella ha iniziato la sua confessione, attraverso un post su Instagram che ha lasciato tutti senza fiato.

La star mondiale ha condiviso diversi scatti in cui si mostra in lacrime, visibilmente provata e sofferente. E per la prima volta ha confessato di soffrire di ansia e depressione, mandando un messaggio a chi sta combattendo la stessa battaglia: “A volte tutto quello che devi sentire è che non sei solo. Quindi, da me a te, non sei solo. Ti voglio bene, ti vedo e ti ascolto.” In seguito i dettagli della dolorosa confessione.

“Soffro di ansia e depressione”: la dolorosa confessione della star in un post sui social

È considerata una delle donne più belle del mondo ed è una delle modelle più famose e richieste dai brandi internazionali. Dietro ad abiti di lusso e make up marcati, però, la star nasconde un grande dolore. Di cui ha voluto parlare qualche giorno fa, attraverso un post su Instagram in cui ha deciso di mostrarsi senza filtri, in lacrime, nei momenti di maggiore sconforto: in uno scatto, la modella ha addirittura una flebo attaccata al braccio.

Parliamo di Bella Hadid, la super modella 25 enne, tra le più amate e seguite al mondo. Ed è sul suo seguitissimo profilo Instagram che ha voluto mostrare come, dietro ad una vita apparentemente perfetta, si possano nascondere grandi dolori. La modella definisce le malattie mentali come delle “grandi montagne russe, con alti e bassi”. Il suo, però, vuole essere un messaggio di speranza: “Ma voglio che tu sappia che c’è sempre luce in fondo al tunnel e le montagne russe si fermano sempre ad un certo punto”.

La star ammette che non è stato facile per lei, ma, col tempo, ha imparato ad affrontare tutto, cercando di capire la causa del suo malessere e imparando a gestire il dolore.

“Non so perché ma è sempre più difficile non condividere la mia verità qui. Grazie per avermi ascoltato, Ti voglio bene”, è la conclusione del post.