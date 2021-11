Lo abbiamo accompagnato nella magica avventura del film “La storia infinita”: dopo 37 anni non lo riconoscereste

E’ diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Atreiu nel film del 1984 “La storia infinita”: rivederlo oggi vi lascerà di stucco.

Lo si può definire un vero ‘capolavoro’ del cinema mondiale per tanti motivi: l’idea attorno alla quale si sviluppa la trama, gli effetti speciali, la magistrale interpretazione degli attori. Tutti ingredienti che hanno reso indimenticabile per tutti noi “La storia infinita”, film tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende e diretto da Wolfgang Petersen.

A fare da ‘cornice’ a tutto ciò, la celeberrima colonna sonora curata da Keith Forsey, Klaus Doldinger e Giorgio Moroder, in grado di diventare un ‘classico’ immortale. Atreyu, l’Imperatrice bambina, Bastian, il drago Falkor, la loro avventura ci ha fatto emozionare, piangere, ridere, arrabbiarci: una favola attualissima che ha saputo raccontare tutte le sensazioni, dalla più cupa alla più gioiosa, dell’animo umano.

Interprete del personaggio di Atreyu, il ragazzino eroe chiamato a combattere contro il Nulla per salvare il regno di Fantasia, fu l’attore Noah Leslie Hathaway, che proprio domani 13 novembre festeggerà 50 anni.

Scommettiamo che resterete sbalorditi nel vedere com’è diventato oggi, dopo ben 37 anni dalla pellicola che gli diede tanta notorietà.

La sua avventura nel film “La storia infinita” ci ha fatto sognare: oggi è irriconoscibile!

Nato a Los Angeles il 13 novembre 1971, Noah Hathaway esordì nel mondo dello spettacolo in tenerissima età: aveva solo tre anni quando apparì per la prima volta in alcune pubblicità.

Quando fu scelto per interpretare Atreyu era solo un adolescente e dovette imparare ad andare a cavallo. Hathaway ammise di non aver mai letto il libro di Michael Ende perché all’epoca c’era solo in lingua originale e cioè in tedesco. Grazie alla sua conoscenza del francese, riuscì a capire le direttive di Petersen durante le riprese. Queste ultime durarono nove mesi e si svolsero a Monaco di Baviera.

Nel corso degli anni Hathaway ha recitato in pochi altri film e si è dedicato molto allo sport e alla sua attività di tatuatore. Molti dei suoi lavori si possono vedere negli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram: da notare che molti clienti richiedono il tattoo dell’amuleto Auryn indossato da Atreyu durante la sua avventura.

In questa foto abbastanza recente vediamo l’attore così come si mostra oggi:

Diciamoci la verità: nessuno immaginerebbe che si tratti proprio di lui!